Az uniós pályázatból finanszírozott partnerségi rendezvényen dr. Kovács Ferenc köszöntötte a résztvevőket. A város polgármestere hangsúlyozta: Nyíregyháza kifejezetten jól áll és szépen halad „zöld programjaival”, s ennek a projektnek is az a célja, hogy továbbfejlesszék a települések és a vállalkozások környezetvédelmi, zöldítési törekvéseit. Dr. Kovács Ferenc felidézte, Nyíregyháza komplexen kezeli ezt a kérdést, több olyan díjat, elismerést is elnyert a város, melyek ezt alátámasztják.

– Túl vagyunk számos épületenergetikai fejlesztéseken. Új, modern buszok közlekednek a város útjain, plusz megépült 80 kilométernyi bicikliút, ami szintén hozzájárul a környezetkímélő városi közlekedéshez. Ezen kívül a hulladékgazdálkodásban is visszük tovább a zöldprojektet. Számos lépést teszünk a zöldfelületek növeléséért, s valóban fontosnak véljük, hogy a helyi kis-és közepes vállalkozások is elinduljanak ebbe az irányba – tette hozzá a városvezető.

Az előadások előtt Mészáros Éva, a PRIMOM Alapítvány irodavezetője lapunknak elmondta, a tavaly indult programban első lépésként a vállalkozások körében felmérték, milyen támogatásokat vennének igénybe a zöldítés, a digitális átállás elősegítésére. Megkérdezték, milyen szerepet vállalnának a város zöld akciótervében.

– A környezet- és természetvédelem a vállalkozások számára is fontos terület, egy zöldebb gondolkodással saját költségeiken spórolhatnak. Gondoljunk csak az alternatív energiák használatára, a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vagy a csomagolásmentes termékek előállítására, ma már piaci pozícióját is növelheti egy vállalkozás azzal, ha környezetkímélő szemlélettel működik. A nagyvállalkozások, mint a nyíregyházi LEGO, számos jógyakorlatot mutat meg ezen a területen. Projektpartnerünk a rozsnyói önkormányzat, valamint a rozsnyói vállalkozásélénkítő alapítvány, amely szintén megosztja tapasztalatait. A szakmai szemináriumok, tanácsadások elsősorban a térség gazdasági szervezeteit arra készítik fel, hogyan írjanak sikeres pályázatokat a vállalkozásaik „zöldítésére”.

KERETES: A humánerőforrás nagyban meghatározza egy vállalkozás sikerességét – erről már Hagymási János beszélt. A Széchenyi Programiroda vezető térségi tanácsadója a jelenleg futó, a kkv-k számára kiírt képzési támogatásokat is ismertette a találkozón.

Mint kiderült, a foglalkoztatást segítő-, valamint a képzésekkel kapcsolatos támogatások egyaránt növelik a kkv-k mozgásterét. Szükség van rájuk, hiszen a térség munkaerő-piacát továbbra is kettősség jellemzi: egyszerre küzdenek a cégek a szakképzett munkaerő hiányával, az alacsony képzettségűek pedig nehezen találnak állást. A foglalkoztatási-, valamint képzési támogatások a vállalkozások termelékenységét növelhetik, működésüket stabilizálhatják. Felismerték ezt az építőiparban is, ahol a legnagyobb a pályázati aktivitás, de különböző szolgáltatások (autókereskedők, oktatásban működő vállalkozások) is élnek a támogatási lehetőségekkel.