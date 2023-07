Horogkötés, halismeret

Mint Pásztor László táborvezető érdeklődésünkre elmondta, az előzetes jelentkezések szerint 15-20 fiatal vesz részt a kétnapos rendezvényen.

A diákok megismerkednek többek között a horgászat alapjaival, a készségek elkészítésével, a horgok megkötésével, lesz továbbá halismeret és környezetvédelem is.

Már az első napon is lesz horgászat, hiszen az elkészített készségeket ki kell próbálni. A második nap elméleti tudnivalókkal és ügyességi versenyekkel folytatódik, s délután horgászversennyel fejeződik be a rendezvény.

Felcserélődhet a program

Tavaly a nagy hőség miatt a délelőtti és a délutáni programot felcserélték, természetesen az idén is az időjárás függvényében dönt majd a programok menetéről a tanoda vezetője.