Az ország több pontjáról, Budapestről, Debrecenből, Gyálról, Kisorosziból érkeztek vendégek. S együtt mentünk a Turisztikai Központ és Kerékpárkölcsönző épületébe, mely eredetileg gőzmalomként működött, majd a cukorgyár használta porcukor őrlésére és később raktárként. Az 1870-es években készült épületben van egy retro kiállítás, ahol régi játékok, veterán motorkerékpárok, műszaki cikkek, berendezési tárgyak, óragyűjtemény, antik fényképezőgépek stb. láthatóak. Az idősebbek örömmel fedezték fel gyerek- és ifjú koruk játékait, használati tárgyait. Az emeleti terem óriási csokiszobroknak ad otthont. Ezt követően a csoport átsétált a Rákóczi-várba, ahol a résztvevők ízelítőt kaptak Szerencs múltjából és jelenéből. Szó esett a XII. században monostornak épült várak a történelem során elszenvedett hányattatásairól, a Rákóczi dinasztiáról. 1583-ban került Rákóczi Zsigmond tulajdonába, és a XIX. század elejéig a családé is maradt. Majd a Szirmay család lakta az épületet 1945-ig. Jelenleg hotel, étterem, könyvtár, kávézó, kiállító terem és a Zempléni Múzeum működik benne. A Múzeumban megnéztük a történelmi múlt emlékeit, Fery Antal exlibriseit, valamint az ország legnagyobb képeslevelezőlap-gyűjteményét, melynek „alapjait” – a nyíregyházi születésű – dr. Petrikovits László orvos-fogorvos adományozott oda. Jelenleg a gyűjtemény több mint 1 millió darabból áll és gyarapítása ma is folyamatos. Az ebéd után a nagy hírű csokoládégyár utódjaként létrejött, Bonbon Kft-be mentünk, ahol a csoport 90 perces interaktív programon vett részt. Megismerkedtünk a csokoládégyártással, s a résztvevők is készíthettek, díszítettek csokoládét. Mindenki kellemes élményekkel indult haza, a látnivalókkal és tudnivalókkal gazdag kirándulásról.

Asztalosné Koltai Györgyi