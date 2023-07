A tartalékos katonák az elmúlt években többször is bizo­nyították rátermettségüket, motiváltságukat a rájuk bízott feladatok során, valamint a hazai és nemzetközi gya­korlatok keretében. Az önkéntes tartalékosok egyre több olyan feladatban állnak helyt, ahol közel azonos képességekkel kell rendelkezniük, mint az aktív állományú társaiknak.

A Moonstar 2023 gyakorlatra a felkészítéssorozat már februárban elkezdődött, amelyen az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred mindhárom zászlóaljának kijelölt tartalékos állománya részt vett. Az összevonások alatt a tartalékos katonák a raj- és szakaszkötelékben végzett harcászati mozzanatok végrehajtásához szükséges képességeket sajátították el – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.

A harcászati feladatokban is jól teljesítettek a tartalékosok

Forrás: Fotók: Fehértói Mihály, Szidor Viktória

Összevont harcászati képzés

Hozzátették: a felkészítés harmadik fázisát június 17-e és 20-a között a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázis Lő- és Gyakorlóterén tartották. Az első két fázist követően az összevonásokon elsajátított tudásukról a katonák éleslövészettel egybekötött, komplex harcászati ellenőrző foglalkozáson adtak számot. Ez volt az első alkalom, amikor a három zászlóalj tartalékos katonái ilyen jellegű kiképzést együttesen hajtottak végre. Az összevonás harcászati légideszant-foglalkozással kezdődött, mivel ez szerves része lesz a júliusi Moonstar 2023 gyakorlatnak. A felkészítés következő napjaiban a rajok harcparancs alapján egy komplex mozzanatot hajtottak végre: elfoglaltak egy megindulási körletet. A körletből a rajok különböző feladatokat hajtottak végre: az egyik raj lesállást, a másik raj pedig gépjárműves gyors reagálású erőként támadást – ismertette a felkészítés feladatait a területvédelmi ezred.

Nagy Enikő önkéntes területvédelmi tartalékos főtörzsőrmester három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy tartalékos szolgálati jogviszonyt vállal. A családjában több katona is volt, akik motiválták a jelentkezésben. Missziós felkészítésen találkozott először a harcászattal, azóta jelentkezik olyan feladatokra, ahol ezeket a képességeket gyakorolhatja, így az idei Moonstar 2023 gyakorlaton is részt vesz.

Az álcázás is fontos eleme a gyakorlatnak

A család is motiválta

– Tavaly nem tudtam ott lenni a gyakorlaton, de már akkor eldöntöttem, hogy az idén mindenképpen ott a helyem. Úgy érzem, a mostani, négynapos felkészítés során sokat fejlődött a lőkészségem és a fizikai erőnlétem is. A kiképzőktől rengeteget tanultunk, mindenben segítettek, sok új ismeretet sajátítottunk el – osztotta meg tapasztalatait a tartalékos főtörzs­őrmester.Szalmás Csaba önkéntes területvédelmi tartalékos törzs­őrmester jelenleg egyetemista, 2020 áprilisában vonult be.

– Már tavaly is részt vettem a Moonstar gyakorlaton, ahol úgy érzem, nagyon sokat tanultam. A mostani felkészítés elején kiválasztottak rajparancsnoknak, illetve voltam rajparancsnok-helyettes is, ennélfogva a parancsnoki munkában is fejlődtem. Szakaszszinten, rajszinten mozogtunk, megtanultam, hogyan irányítsam az embereket. Úgy gondolom, a honvédség az egyik legjobb készségfejlesztő hivatás, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy ez alatt a pár nap alatt is nagyon sokat fejlődött a lőkészségem – nyilatkozta a tartalékos törzs­őrmester.

Az idei gyakorlat is kiváló lehetőséget biztosít majd arra, hogy a tartalékos katonák máshol el nem sajátítható képességeket szerezzenek meg, és életre szóló élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva térhessenek haza.

KM

Az aktív állomány tudásához hasonló képességekre van szükségük a tartalékosoknak.