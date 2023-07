A házasságkötésük óta, 1986-tól horgásznak a tavon, mégpedig ugyanabban az öbölben, igaz, az ottani élmények már két stéghez kötődnek.

Nádfalnál úszós készséggel

Az első saját tulajdonú stég huszonöt évig szolgálta a házaspárt, de aztán tulajdonváltások miatt kerítések épültek itt, kerítések épültek ott, s egy másik stégre kellett átköltözniük.

– Azóta mindketten egy-egy úszós készséggel horgászunk egy ismerős stégjéről a nádfal mellett három-három méteres bottal, 0,14-os fonott zsinórral, 10-es horoggal, ami kisujjnyi, köröm méretű. Az orsó „ősrégi”, az önsúlyos úszó 25 cm hosszú. Az etetőanyag sima főtt tengeri, a csali pedig egy-egy szem dobozos kukorica. Alkalmanként használunk bolti etetőanyagot is, de azt kis mennyiségben – árulta a legfontosabb tudnivalókat a horgászatukról Iglai János.

– Az idén – miután sikerült a telket rendbe tenni és palántázni, illetve május végén megszerveztem a Városházi Horgász- és Szabadidő Egyesület házi idénynyitó horgászversenyét –, június elején alkalmanként mi is elkezdhettük végre a pecázást. Harmadik-negyedik alkalommal jött meg az első méretes hal egy amur „személyében”, addig szerencsére csak pár törpeharcsa, valamint bodorka, dévérkeszeg és kárász akadt a horogra 20–80 dkg-os méretben. Fogtunk több méreten aluli potykát is, de nemcsak azokat engedtük vissza, hanem a „hivatalosan” fogható 30 cm-es méretű pontyok is visszakerülnek a tóba, hadd nőjenek még nagyobbra.

Soha rosszabb kezdést

– Aztán beköszönt egy 2,6 kilogrammos potyka is. Soha rosszabb kezdést – gondoltam magamban, s másnap már mindezt „meg is fejelte” a nejem, Zsuzsi egy 2,9 kilós szép nyurgával. De hát ez nálunk természetes, ugyanis tőle kaptam el a horgászat szeretetét, addig én is azoknak a nagy táborába tartoztam, akik nem tudták megérteni, mi a jó abban, hogy az ember hajnalban felkel, kimegy vízpartra és csak nézi és nézi a kapásjelzőt.

– Zsuzsa családjában mindenki horgászott, az édesapja, az édesanyja, a leánytestvére, így nem volt „menekvés”: ha Zsuzsát akartam választani, akkor vele együtt a horgászatot is fel kellett vállalnom. Életem első hala egy 5,1 kilo­grammos ponty volt, a sorsom tulajdonképpen meg is pecsételődött ilyen értelemben – folytatta Iglai János. – A 110-es Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol később műszaki tárgyakat tanítottam, már horgászszakkört is vezettem. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, csak azt mondhatom: jó döntést hoztam mindkét vonatkozásban.

