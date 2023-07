Az angol levendula virágzik Felsősóskúton, a Cuki Levendula Kertben, aki szeretne illatos virágot szedni kihasználhatja a jó időt. A kert tulajdonosa, Kocsis Krisztina elmondta: gyönyörű, amikor virágba borul az angol levendula, a szüretre szeretettel várja az érdeklődőket.

Az idén is sokan megfordultak nála, sorra születtek a hangulatos fotók a lila virágözönben, és persze a levendulás termékek népszerűsége is töretlen, a szappantól a lekvárig megannyi termék készíthető a gyógynövényből. A kert 8:30 -tól egészen 19:30-ig nyitva tart, várja látogatóit ezen a hétvégén is.