Szenvedélyek címmel jelent meg a közelmúltban a Fényeslitkén élő Vári István legújabb könyve. Talán nem is kell leírnunk, hogy a szenvedély kifejezés az ő esetében ugyanúgy vonatkozik a horgászatra, mint a vadászatra.

Csak mesél és mesél

Szerkesztőségünk munkatársa, M. Magyar László a következőket írta a kiadvány ajánlójába:

„A könyv írásait elolvasva úgy érezheti az olvasó, hogy Vári István nyugodtan kölcsönvehetné egy egykoron oly népszerű televíziós műsor címét: »Csak ülök és mesélek«. Lelki szemeink előtt látjuk, ahogy a történetek szerzője télen a kandalló előtt, nyáron pedig a tábortűznél maga köré ülteti unokáit, és csak mesél és mesél.

Mesél a természet szépségéről, a hajnal és az alkony csodálatos színeiről, az erdőben vagy a tavakban élő állatok titokzatos világáról, a horgászat és a vadászat iránti szenvedélyéről.

Mesél a szarvasrudli és a vaddisznócsorda különleges mindennapjairól, az állatok összetartó közösségéről, a malacait a szóróra aggódva kivezető vaddisznókocáról. Csak mesél és mesél, s a gyermekek mellett már az odaérkezett felnőttek is ámulva és elvarázsolva hallgatják azt a sok szép és érdekes élményt, amit az elmúlt évtizedekben horgászként és vadászként átélt.

A könyv borítója

Forrás: Fotó: KM



Az olvasó pulzusa is szaporább

Az élményeket szeretné másokkal is megosztani, ezért vállalkozik arra újra meg újra – ezzel a könyvével immár ötödik alkalommal –, hogy leírja gondolatait, s közben újra átéli maga is a kalandokat: a magaslesen eltöltött csodaszép órákat, a légzését is visszatartva leadott pontos célzásokat, az utánkeresések izgalmát. Annyira részletesen, szemléletesen mutatja be az adott helyszínt, annyira hitelesen, pillanatról pillanatra eleveníti fel a szituációkat, hogy az olvasók is ott érzik magukat mellette a parton vagy az erdőben, s egyre szaporább pulzussal figyelik, mi minden is történik: sikerül-e megfogni a halat, sikerül-e terítékre hozni a vadat.

Együtt örülnek a sikernek

Közvetlen az előadásmódja, hiszen olykor korholja önmagát a hibáiért, máskor pedig kiszól az olvasóhoz. A szavakból visszatükröződött érzésekből és gondolatokból áthallani az állat- és növényvilág tiszteletét és megbecsülését, az élet szépségének örömét.

Mindenben a jót keresi, s nemcsak keresi, hanem meg is találja. Így például nem baj, ha vadászatkor hideg van, gyülekeznek az esőfelhők, hiszen ezek is a természet részei, s az sosem baj, ha a minket körülvevő világ minden arcát ismerjük. S ha puskalövés nélkül megy haza, az sem baj, hiszen egy jót kirándult a barátaival.

Barátok. Ez fontos szó Vári István életében, hiszen mind a horgászat, mind a vadászat akkor jelent igazi élményt, ha ott vannak a helyszínen a barátok is, akikkel együtt örülhet a sikereknek, s akikkel jókat beszélgethet, nagyokat viccelődhet.”