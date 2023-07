Ízek és illatok a tudomány fellegvárában – ettől nagyobb tisztelet nem is övezhette volna a talán legmagyarabb Hungaricumot, melynek erős bástyái a mi szűkebb hazánk hírnevét is öregbítik.

A Pálinka Nemzeti Tanács 2019-ben álmodott egy nagyot, és hagyományteremtő céllal létrehozott egy olyan gasztronómiai eseményt, amellyel a pálinka még magasabb polcra kerülhet. A hagyományteremtést a Covid-járvány meghiúsította, de a célok megmaradtak, így az idén megtarthatták a Pálinka Éjszakája programját a Magyar Tudományos Akadémia székházában működő Akadémia Klub Vörösmarty-termében.

Minőség és kultúra

Itt többek között elhangzott: a Pálinka Nemzeti Tanács életében 2023 jubileumi év, mert tizedik alkalommal rendezték meg az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. Ehhez tíz város, köztük Nyíregyháza biztosított helyszínt, és adott teret annak, hogy a teljesüljön a küldetés: minél szélesebb körben terjeszteni a minőségi pálinka kulturált fogyasztását, valamint bemutatni felhasználásának sokarcúságát.

Fotó: Magánarchívum

Ehhez kapcsolódva ismét útjára indították a pálinka és gasztronómia tradicionális találkozásának konyhaművészeti eseményét, amely a Pálinka Éjszakája nevet kapta. A kezdeményezők szerint ezen az eseményen a nemzeti italunk és a hazai alapanyagokra épülő modern gasztronómia „köt házasságot”. Az ételek során nyer bizonyítást, hogy a pálinka nemcsak italként, hanem alapanyagként és fűszerként is megállja helyét a kulináris élvezetek világában. Sokszínűségével egyre szélesebb közönség számára teszi lehetővé az új ízek felfedezését, az ünnepi asztalok fényének emelését.

Egyéniségnek született

A Pálinka Éjszakájához bármely étterem csatlakozhatott, ahol képesek tökéletes összhangot teremteni egy saját ötletből született, pálinkával készült étel(sor) és az ehhez kínált párlat között. Ezen az éjszakán Az Akadémia Klubban is szabadjára engedhette a fantáziáját a séf, hiszen csak egy szempontnak kellett megfelelnie: alapanyagként vagy fűszerként olyan pálinkát használt, amelyet a megálmodott fogása mellé is szervíroztak.

Fotó: Magánarchívum

Így került az asztalra már az előétel is: kecskesajt rilette eperpálinkás gyümölcsökkel és eperpálinkával. Meglepetésként hatott a tejszínes pándi meggykrémleves pálinkás kandírozott meggyel, és természetesen meggypálinkával. Ezt még azok is jóízűen kanalazták, akik egyébként nem rajonganak a gyümölcslevesekért. A főétel mustáros bélszín volt édesburgonyával, sültbrokkolival és -krémmel, ribizlipálinkás jus-szel és magával a párlattal. Ám arról, hogy a desszertnek is adhat újragondolás e nemes nedű, a bodzapálinkás csokoládétorta győzött meg mindenkit.

Ez az este tökéletes alkalmat teremtett a visszafogott, elegáns, a magyar konyha izgalmas ízvilága és a séfek kreativitása előtt tisztelgő szakmai és batári találkozáshoz. Nem véletlenül mondják: „Minden jó pálinka egyéniség. Műfajában semmi máshoz nem hasonlítható. Tudja mit akar, így nem lehet mellette unatkozni. Elfogadottan sokszínű. Általában érzelemmel, értelemmel, tudással, szent meggyőződésből jött a világra. Magas célok vezérlik.”