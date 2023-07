A kihívásokat szerető horgászok számára az elkövetkező vasárnapokon mindig lesz program, ugyanis Halcatraz – Aventus Horgászverseny néven több szakágban is viadal vár reájuk a Leveleki-víztározó északi gátján. Ezekről a versenyekről beszélgettünk Sveda Tamás szervezővel.

Mint elmondta, a versenysorozat hét vasárnapon keresztül kínál programot a kihívásokat szeretők számára. Három szakág számára rendeznek külön-külön versenyeket. Lesz versenye két vasárnap az úszós szakágnak, lesz megmérettetése szintén két vasárnap a hosszú előkés feeder szakágnak, és a method módszer hívei is két vasárnap bizonyíthatják tudásukat a gáton. Minden egyes versenyt értékelnek, de az azonos szakágnaknál a két versenynap után lesz összesített díjazás is. A hetedik vasárnap különleges lesz, mert ott az egyes fordulók legjobbjai versenyezhetnek egymással, pontosabban mindenki szabadon választhatja meg azt a módszert, amellyel versenyezni szeretne, nem lesznek annyira kötöttek a szabályok. 2023. július 9-én, vasárnap még csak az úszós szakág első fordulóját rendezték meg, így lehet jelentkezni a július 16-ai második úszós versenyre, valamint az azt követő rendezvényekre. Lehet jelentkezni külön-külön egy fordulóra is, s ez éppen úgy vonatkozik a hosszú előkés feederezésre, mint a method módszerre.

Vajon mitől különleges a Leveleki-víztározó északi gátja? - hangzott el az egyik kérdés Sveda Tamáshoz.

– Ha jól tudom, a megyében ez az egyetlen olyan víztározó, amelynek a partján, pontosabban az úgynevezett északi gáton negyven személy egymás mellett le tud ülni versenykörülmények között. Ez a gát ugyanis legalább négyszáz méter hosszú, vagy még egy kicsivel több is. A pálya egyenletes, nincsenek bedőlt fák, nincs nádas, egyenlőek az esélyek a versenyzők számára. Ráadásul a verseny színhelyét autóval is meg lehet közelíteni, s ha sok acsomag,a felszerelés, ez sem utolsó szempont. Az északi gát továbbá azért is előnyös egy-egy verseny megrendezésekor, mert gyakran északi irányból fúj a szél, s így a horgászok védve vannak a széljárástól, a készségek bedobását nem zavarja meg a hátulról érkező légmozgás. Ezen a gáton akár országos bajnokságokat is lehetne rendezni olyan szakágakban, ahol húsz-harminc fő az indulók száma, gondolok például egy női bajnokságra.

Az úszós szakág első fordulóján, július 9-én volt versenyző, aki 13 méter hosszúságú bottal próbálkozott, mások orsóval felszerelt rövidebb bottal horgásztak a viadalon. Vajon kinek van igaza? - kérdeztük Sveda Tamástól.

– Ezt sosem lehet tudni, nem lehet megmondani előre. A verseny négyórás, ennyi idő alatt kell tudni súlyra a legtöbb halat fogni. Nem lehet megmondani, hol találunk halat, egyforma eséllyel indul mindenki.