A VIDOR Kertben is elindul pénteken a fesztivál: 21.30-tól a Pandóra Projekt zenél. A fiatal, energikus duó, Major Dorci és Végh Janka Zsuzsanna formációja etno-pop hangzású, magyar népi motívumokkal vegyített dalokkal hódította meg a közönséget. Különleges vokálokkal fűszerezett, szövegcentrikus nótáikat az összes nagyobb fesztiválon bemutatták már, felléptek az Ördögkatlanon, a Művészetek Völgyében, a Palóznaki Jazz Pikniken és a Magyar Zene Házában is. Pénteken a VIDOR közönsége előtt mutatkoznak be – a lányok várják a rajongókat.