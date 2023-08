Zenei producer, lemezlovas, három arany- és egy platinalemez büszke tulajdonosa – Szatmári István neve ma is ugyanolyan jól cseng, mint évtizedekkel ezelőtt, a kezdetek kezdetén. DJ Szatmári a Szabolcs Online podcastsorozatának vendégeként mesélt a pályafutásáról.

– Gyermekkoromban a tévén és a rádión keresztül ért el hozzám a nyolcvanas évek popkultúrája. Élő zenével először egy presszóban találkoztam, ahová anyukámékkal tértünk be. Ültünk fagyival a kezünkben, hallgattuk az együttest, és én elájultam a csillogó hangszerektől, a hang­erőtől és a minőségtől. Akkor és ott valami megfogott – idézte fel a nyíregyházi lemezlovas, s hozzátette: hat­évesen azt érezte, hogy ő is ezt akarja csinálni.

Poptarisznya, kazetták, lemezek

– Megtudtam, hogy működési engedély kell ahhoz, hogy zenekarban játszhassak. Sejtettem, hogy óvodásoknak, kisiskolásoknak nem adnak ilyet, úgyhogy új célom lett: egy magnó, hogy felvehessem a rádióban – konkrétan a Petőfin, a Poptarisznyában – elhangzó dalokat. Lassanként megtanultam, milyen zenék mennek, mi a divat, az emberek mire táncolnak, egy idő után pedig én akartam megmutatni másoknak az újdonságokat és a trendeket. Magával ragadott a gondolat, hogy én mutathatok meg elsőként egy dalt valakinek – magyarázta a zenei producer.

Mindent megtett azért, hogy folyamatosan naprakész maradjon, többek között előfizetett a Disco Infóra, amiből megismerhette a külföldi slágerlistákat, előadókat. Ennek hatására vásárolt egy angol szótárt, lefordította a dalok szövegét, azonban a vágy, hogy saját zenekara legyen, nem hagyott alább. Megtanult gitározni, ám ezt a tudást akkor nem kamatoztatta, ugyanis elszegődött egy countrybandába dobosnak. Ezt megunva köteleződött el végleg a diszkózás mellett.

– A zenei tudásnak később hasznát vettem, mert nem kellett másokkal dalokat íratnom súlyos összegekért, hanem vittem magammal egy kis vázlatot, alapot, amiből aztán megszülettek a slágerek.

– Annak idején, ha diszkózni akart valaki, nem volt elég egy lejátszó, komoly vizsgákat kellett tennünk. Bevallom, az elsőn kegyetlenül megbuktam, nem volt mesterem, fogalmam sem volt, mit és hogyan csináljak. A következő évben kaptam meg a végleges engedélyt, és 1993-ban teljesítettem a hivatásos előadóművészi vizsgát, ami egy diplomával is felért. Ma már ilyen nincs – le­gyintett a lemezlovas.

Hatalmasat fejlődött a diszkós technika is az elmúlt évtizedekben.

– Kezdetben óriási kofferrel jártam, ami tele volt kazettákkal, aztán bejött a CD-korszak, ami annyira nem mozgatott meg. Bakelitről játszottam a kilencvenes évek elejétől, ma is a pincében őrizgetem a lemezeimet. Szerintem ez volt a legjobb időszak, megfoghattuk a korongot, volt egy illata, borítója, ami mesélt... Jó tíz évig tartott a bakelitkorszak, aztán amikor elkezdtem járni az országot, vittem magammal kéttáskányi lemezt, és a szórakozóhelyen szembesültem azzal, hogy ott már CD-lejátszó van, vérző szívvel, de váltottam én is.

Ahogy teltek az évek, átvette a CD-k szerepét a pendrive, mostanra a DJ-k egész zenei állománya elfér a farzsebükben. Szatmári szerint ennek az az előnye, hogy nincs olyan kívánság, amit ne tudna teljesíteni.

Ráunnak a hosszú mixekre

Ha valaki lement egy klubba a kilencvenes, kétezres években, hat-hét perces mixekre bulizhatott. Mára annyira felgyorsult a világ, hogy 2,5 percenként változnak a zenék.

– Nemrég készült el az új dalunk, és a munkálatok során fontos szempont volt, hogy ne legyen hosszabb, mint három perc. Annyira felgyorsult a fogyasztói igény – részben a TikTok miatt –, hogy nem csak a videókból, a dalokból sem bírnak három percnél többet a fiatalok, egyszerűen nem köti le a figyelmüket. A buliban is ráunnak egy számra, egy verze és egy refrén után már jönnie kell a következőnek.

Ritkán beszélnek a lemezlovasok a saját zenei ízlésükről. A szórakozóhelyeken igyekeznek minden igényt kielégíteni, de hogy közben ők maguk mit szeretnek, azt kevesen tudják. A nyíregyházi zenei producer azonban jó ideje saját dalokkal is megörvendezteti a közönségét.

– Ezelőtt 18 évvel azt gondoltam, hogy abbahagyom a diszkózást, mert akkoriban nem nagyon ismertünk 40 évnél idősebb DJ-ket. Számtalan előadó zenéit játszottam már le, és arra gondoltam, hogy mielőtt befejezem, készítek egy lemezt, amin az én nevem szerepel. A klubokat járva kerestem énekeseket, végül egy ismerősöm ajánlotta Puskás Juditot – Jucust –, aki tizenhét évig volt a társam, és nagyon sok slágert csináltunk együtt.

