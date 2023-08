Varázslatos estét tölthettek az érdeklődők nemrégiben a vásárosnaményi Tomcsányi-kastély parkjában berendezett Piknik Moziban, ahol az 1987-es Dirty Dancing – Piszkos tánc című klasszikust tekinthették meg a filmrajongók.

A rendezvényt a helyi Tourinform Iroda szervezte meg immár ötödik alkalommal. 2019 óta minden év nyarán, s ahogy korábban, az idén is érkeztek mozizók a városlakók mellett a környező településekről is. Mint mindig, most is rengetegen érkeztek a vetítésre piknikkosarakkal, párnákkal, plédekkel, a szervezők pedig színes égősorokkal és mécsesekkel tették hangulatosabbá a környezetet.

A Piknik Mozi minden évben ingyenesen látogatható, s a célja a kikapcsolódás mellett a közösségépítés, a kapunyitás és a filmezés között ugyanis lehetőség nyílik a beszélgetésre, ismerkedésre.

Fecske László