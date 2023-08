Egy-egy új modell akkor válik igazán sikeressé, ha a mindennapos közlekedésen túl más feladatokra is elkezdik használni. Például oktatásra, járőrözésre vagy éppen sürgősségi orvosi ellátáshoz.

A Mustang Mach-E egyre népszerűbb, amit talán az jelez a legvilágosabban, hogy olyan területeken is kezd megjelenni, ahol tényleg tétje van annak, hogy egy autó mennyire jól kezelhető, erős, vagy éppen megbízható.

Manapság a norvég és a holland tanuló vezetők már úgy is dönthetnek, hogy egy Mustang Mach-E volánja mögött sajátítják el a közlekedést. Az autós iskolák egyhangúan állítják: ezzel akár 15 órával rövidebb is lehet a tanfolyam, mert náluk a vizsgáztatók már elfogadják a vezetéssegítő rendszerek használatát, így a tanulók rábízhatják magukat az automatikus parkolás vagy a hegymeneti elindulássegítő funkciókra. Az is nagy segítséget jelent, hogy az oktató szabályozhatja, milyen erővel gyorsítson vagy fékezzen a Mustang Mach-E, vagyis a kezdő vezető „szelídebb”, a rutinosabb tanuló „valódi” autót vezethet. Ugyanakkor az oktatóknak is meg kell tanulniuk néhány új dolgot: például azt, hogyan magyarázzák el az egypedálos vezetést, vagy hogy megtanítsák azt a vezetéstechnikát, amivel csökkenteni lehet egy elektromos autó áramfogyasztását.

De úgy tűnik, a Mach-E még ennél felelősségteljesebb munkára is megfelel, hiszen egy holland sürgősségi betegellátó cég, a Broeder de Vries ezt a modellt választotta arra, hogy elszállítsa az orvosokat a krízishelyzetbe került emberekhez. A szolgáltató döntésében nemcsak a komoly hatótávolság játszott szerepet, hanem az is, hogy a SYNC 4 infotainment rendszer navigációja köztudottan kiváló, ez pedig életbevágóan fontos, amikor minden perc számít.

Hasonlóan nagy a tét, amikor egy ország rendőrsége megfelelő járőrkocsit keres, márpedig Nagy-Britanniában azzal bízták meg a Fordot, hogy készítsen rendőrautó-prototípust a Mach-E-ből. Ehhez már elég komoly átépítésekre is szükség volt, mert egy ilyen járműben nagyon sok speciális rendszer működik, ám ezek használata nem csökkentheti a hatótávolságot: ilyenek például a kommunikációs berendezések, a fényhidak, vagy a kereső reflektorok. A mérnökök első megoldásként egy külön akkumulátorról biztosították ezek áramellátását, de hosszú távon egy, az eddigieknél is nagyobb kapacitású meghajtó akku lesz majd a megoldás.