Hitélet. Miért maradt meg a zarándoklat évezredes hagyománya a 21. században is, mit keresnek és mit találnak a mai zarándokok utazásuk során? Eről beszélgettünk Kocsis Dániel görögkatolikus pappal. Onnan indultunk, hogy a zarándokhelyeknek, kegyhelyeknek van egyfajta vonzerejük. Miben rejlik ez a „vonzerő”? – tettük fel a kérdést.

– Az ember életének értelme, hogy van valamilyen célja, amit el szeretne érni, s keresi ezt a célt valami magasztosabb dologban, tettben vagy élményben. A zarándokhelyek azok a horizonton megjelenő, lelki értelemben vett kapaszkodók, melyek elérése motivációként tűnnek fel az ember életében. Nem véletlen tehát, hogy évezredes hagyományként része marad életünknek a zarándoklat, s persze nemcsak a keresztény világban, hanem minden vallásban és kultúrában természetfeletti erővel bír. Úgy gondolom, hogy a zarándoklaton keresztül a legfőbb megtapasztalás a célba érés, s ezáltal értelmet nyer az is, amit életnek hívunk, amit hétköznapi törekvésnek, gürcölésnek nevezünk – mondta Kocsis Dániel atya.

Majd azzal folytatta, a zarándoklás a Bibliában az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt megjelenik, s különös jelentősége van az „útnak”.

Kocsis Dániel

Forrás: KM





Cél és sikerélmény

– Mindenki úton van, mi magunk is egy folyamat részesei vagyunk, s ezt a zarándoklat, az úton megtett lépések nagyon jól tükrözik. A Bibliában Isten hívását hallotta meg a kiválasztott nép, ezért kelt útra, s tartott az Ígéret földjére. A „menet” útközben vált valódi zarándokúttá, a pusztában, a csodák és az Isten szeretetének megtapasztalása révén, az emberi gyarlóság, a bűn és az élet sok-sok arcának, kihívásainak megélésével formálódott zarándoklattá. Később az Újszövetségben az apostolok munkássága fogható fel zarándoklatnak, ahol a cél Isten örömhírének a hirdetése volt. A 21. század emberének is fontos megéreznie, hogy tart valahová, hogy úton van, s ugyanilyen esszenciális életismeretté válik az is, amikor rájövünk, hogy csak erőfeszítések árán érhetünk célba. Így van ez az élet minden területén. A mai kor embere annyi mindent félbehagy, legyen szó tanulásról, munkáról, családról, s akárhogy is nézzük, minden félbeszakadt törekvés kudarcként bújik meg az életünkben. Azonban akkor, amikor elérjük a kijelölt célt – akárcsak egy zarándoklat során megtesszük a fárasztó kilométereket –, sikert élünk át. Mindenkinek szüksége van sikerélményekre – taglalta tovább a kérdést az atya.

Arra a kérdésre, hogyan születik meg valakiben az elhatározás, hogy egyszer csak útnak indul, a saját példáját említette. Azon keresztül értette meg velünk, hogy a zarándokok legtöbbje nem pusztán a fizikai értelemben vett kihívást látja a megtett kilométerekben, hanem saját maga megismerésén keresztül közelebb szeretne kerülni Istenhez.

– Az első zarándoklat, amelyen részt vettem az 1990-es évek végén Sárospatakon, egy egyhetes tábor volt, ahol úgy döntöttünk, hogy a végén Sárospatakról átmegyünk Máriapócsra, az Istenszülőhöz. Valahogy meg szerettük volna hosszabbítani a tábort, olyan jól éreztük ott magunkat, s jött ez az ötlet. A nyár csúcspontja volt, ahogyan biciklivel Máriapócsra tekertünk, s többen is tovább élhettük az élményt, amit a keresztény ifjúsági közösségi nyaralás adott. Mondhatnám úgy is „fiatalos nyelven”, hogy addig tartott a buli, utána következett a tábor lelki része, az Istenszülő szeretetének megélése Máriapócson. Majd később Seszták István atyáék karolták fel és emelték országos szintre az északkelet-magyarországi zarándoklatokat, melyek iránt mindig nagy az érdeklődés. Nálunk, görögkatolikusoknál minden hétvégén van búcsú, a vallási eseményeken több ezer zarándok fordul meg, éli meg hitét búcsújáró kegyhelyünkön – mondta az atya. Hozzátette, mindenki a saját útját fel szokta ajánlani valamiért vagy valakiért.



Spirituális belső utazás

Kocsis Dániel elmondta, egy fiataloknak szóló zarándoklaton „tette helyre a fejében” a szerelmet, és ismerte meg feleségét, s egy ugyanilyen alkalommal „tisztultak le gondolatai” a papi hivatásával kapcsolatban is. Megtudtuk, lelki gyakorlatra rendszeresen járnak a papok, s bár azok mélyebb és specifikusabb alkalmak, mint egy zarándoklat, ugyanúgy kiszakítják őket a hangos mindennapokból, elvonulásra adnak lehetőséget, egy spirituális belső utazásra.

Sokszor hallani azt is, hogy egy-egy zarándoklat teljesen megváltoztatja az ember életét. Az egyik legismertebb útról mondta egyszer egy zarándok: „A Camino számomra többet jelent, mint az a 800 kilométer Észak-Spanyolországban. Ott született meg bennem a zarándoklelkület s több olyan tapasztalat, amely ma is iránytű a szívemben. Mivel az élet maga is egy út, a Camino tükör is számomra. Ha belenézek, az életemet látom benne.”

– Minél többet megy az ember, annál inkább találkozik önmagával és a Jóistennel. Ezt tapasztalatból mondom. Minél hosszabb utat tesz meg valaki, annál több ideje jut saját magára. Ez korunk problémája, nincs idő magunkra. Mi történik egy ilyen úton? Mindegy, hogy egyedül vagy többen tesszük meg, de jut idő átgondolni az életünkben fellelhető örömöket, nehézségeket, és persze a feladatokat is. Átgondoljuk, hol tartunk, miben szeretnénk változtatni. Ezért olyan elterjedt, ha szabad így mondanom, ezért olyan trendi a zarándoklat, mert azalatt az ember megérti önmagát és megérti Istennel való kapcsolatát is.

Amikor Istent keressük, akkor mindig valami nagyon távolit és megfoghatatlant keresünk, pedig a Jóisten semmi mást nem akar, csak azt, hogy magunkra találjunk és tudjuk helyre tenni az életünket, úgy megélni azt, hogy minél többször szeressünk. Ő maga is ezt tette, ember lett és szeretett, és erre hív bennünket is. (A beszélgetés meghallgatható hírportálunkon, a www.szon.hu oldalon.) KO



Úton lévők zarándoklata

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye/P. Tóth Nóra