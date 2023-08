Lassan véget ér a nyári szünet, előkerülnek a füzetek, tankönyvek, és ahogy Vince esetében is, a kötelező olvasmányok. A vármegyei könyvtár Kultúrkuckójában az olvasás is szórakoztatóbb, a gyermekek, a fiatalok szívesen töltik az idejüket a kényelmes zugban. És ha két fejezet között pihenni szeretnének, átlapozhatják kedvenc képregényüket, magazinjukat is.