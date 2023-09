A helyszín ezúttal az említett múltbéli Ifiparktól néhány száz méterre található skanzen volt, itt szervezték meg a rockfesztivált, amelyen négy zenekar várta a valamennyi korosztályt magába foglaló közönséget. Volt, aki éppen a fesztivál napján ünnepelte az 59. születésnapját, de az egészen fiatal generáció is képviseltette magát, ami igazán örömteli volt. Az ország más részéről, például Ózdról is jöttek a vármegyeszékhelyre, de érkezte a Felvidékről, sőt: Németországból és Franciaországból hazalátogató vendégek is kíváncsiak voltak az élő koncertek varázsára. A ragyogó idő, a hangulatos hely, a fellépők sora garantálta a jó hangulatot.