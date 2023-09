– Az orosz–ukrán háború kitörésének másnapján, 2022. február 25-én már kint voltunk a határon. Az első 24–48 órában még teljesen szervezetlenül, felbolydult hangyabolyként próbáltunk segíteni a menekülteknek, akik csak jöttek és jöttek. A kormány hamar felismerte, hogy koordinálni kell a segítségnyújtást, ezért a karitatív szervezeteket felosztották, és az öt nagy határátkelőhöz vezényelték. A Katolikus Karitászt akkor Barabásra küldték, ott teljesítünk szolgálatot a mai napig – idézte fel a másfél évvel ezelőtti történéseket podcastsorozatunk vendégeként dr. Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója.

Éjjel-nappal dolgoztak

– A háború kezdetén egy emberként mozdult meg az ország, rengeteg felajánlás érkezett. Komoly fejtörést okozott a menekültek ellátása mellett az adományok elhelyezése, rendszerezése, továbbítása, de hála az önkénteseknek, akik éjjel-nappal dolgoztak a Karitász Segítségponton, a háttérintézményeinkben és a raktárainkban, hiánytalanul elláthattuk a feladatainkat.

– Amikor megindult a menekültáradat Kárpátalja belső részeiről, sokaknak fogalmuk sem volt, mit tegyenek, nem tudtak vagy nem akartak továbbmenni, emiatt azonban egyre nőtt a tömeg ott is. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a határ másik oldalán lévő egyházi szervezetekkel, és rajtuk keresztül juttattunk el a rászorulóknak tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztítószereket, ruhákat, egészségügyi felszereléseket. Utóbbiból a háború első napjaiban óriási volt a hiány Kárpátalján. A fizikai segítségen túl igyekeztünk már az első napoktól lelki támogatást is nyújtani az otthonukat elhagyni kényszerülőknek. A meggyötört, elfáradt emberek, akik hetek óta úton voltak, hálásak voltak minden jó szóért – magyarázta dr. Oláh Tamás, aki a jelenlegi helyzetről elmondta: a Katolikus Karitász mindmáig fogadja a menekülteket a barabási segítségponton, ha szükséges, ellátják őket étellel, tiszta ruhával, a kormányhivatal munkatársa pedig intézi a dokumentációt.

És ez csak egy program a sok közül, amivel a krízishelyzetbe jutottak életét próbálja megkönnyíteni a karitász. A háború menekültjein kívül télen egyszeri támogatást tudnak nyújtani a lakbérfizetési problémákkal küzdőknek, a böjti időszakban tartós élelmiszereket gyűjtenek, amiket húsvét előtt szétosztanak a legszegényebbek között. Azoknak a családoknak, melyek vállalják, hogy megművelik a kertjüket, nyár elején nyolc-tíz fajta vetőmagot ajándékoznak, májusban és június elején pedig palántákat adnak nekik. A megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket természetesen a saját háztartásukban hasznosíthatják a családok. Ez a program rendkívül népszerű, főként a vidéki kistelepüléseken, s azért is hasznos, mert öngondoskodásra tanít.

Tanévkezdés segítséggel

– Rendkívül aktuális a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű akciónk: tanszereket, iskolatáskákat, beiskolázási utalványokat viszünk az oktatási intézményekbe. Azért oldjuk meg így, mert a pedagógusoknak nagyobb rálátásuk van arra, mely gyerekeknek van szükségük a támogatásra. Emellett a látókörünkbe került, nehéz helyzetben élő családoknak is segítünk a tanévkezdésben. A program szeptember 15-éig fut, aki szeretné támogatni a rászoruló diákokat, felkereshet minket a Nyíregyházi Egyházmegye püspökségén, van egy KaritászPontunk a Rákóczi utca 17. szám alatt, de a honlapunkon fenn van a telefonos elérhetőségünk, keressenek minket jó szívvel – tanácsolta az igazgató.

