Csodálatos napokat tölthettek el vármegyénk sérült fiataljai a közelmúltban a sötétvölgyi táborban a nyíregyházi székhelyű Mentor Alapítvány szervezésében támogatók segítségével. A Szekszárd térségében található Sötétvölgy népszerű kirándulóhely, a löszdombokon és szurdokok mélyén kanyargó utak csodás helyekre vezetik el a turistát. A Sötétvölgy a Szekszárd–Geresdi-dombság egyetlen természetvédelmi területe, helyi védettség alatt áll.

Strandon és múzeumban

– Ebben a nem mindennapi környezetben kezdődött meg a tábori élet a fiatalok szá­mára. Az első napon a családbarát strandon egész nap fürdés volt. Másnap Zengővárkonyra utaztak, és megnézték a Míves Tojásmúzeumot, a Szalmamúzeumot. Beutaztak Szekszárdra is, ahol megnézték a Babits Mihály Emlékház értékeit. Csodálatos kulturális emléket hagyott a sérült fiatalokban. Ebéd után Szekszárdon megnézték még a Mézeskalács Múzeum kiállítását is. Óriási élmény volt a családi generáció értékteremtése – tájékoztatta lapunkat Ágoston Péter és Ágoston Ádám, az alapítvány alapítói.

– A fiatalok megismerkedhettek a Máré-vár történelmi értékeivel. Ezután Váralja következett, ahol csodálatos volt látni a régmúltból megmaradt bányamúzeumi hagyatékot. Három alkalommal a programok mellett a ­­táborban sportrendezvényekre is lehetőség nyílt, amelyek nagyszerű alkalmat jelentettek, hogy tovább erősödjenek a sérült fiatalok közötti érzelmi és pszichikai kapcsolatok.

Élményekkel gazdagodva

– A tábor végén sok-sok értékkel gazdagodva indulhattak haza a fiatalok, akiknek a táboroztatásáért hadd mondjunk köszönetet a szerkesztőségen keresztül is Vincze Andrásnak, Kovács Istvánnak, Szanyi Gábornak, Zsiros Andrásné Évának és Gliba Lászlóné Piroskának. Köszönet azért a rengeteg támogatásért is, ami nélkül nem jöhetett volna létre ez az ingyenes tábor. A támogatók közül hadd emeljük ki az Alapítvány a Közjóért, az MVM Energetika Zrt. és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. segítségét – tették hozzá az alapítók.