Ötven első osztályos nyakába kötötték be péntek délelőtt a Luther-rózsával hímzett kék nyakkendőt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban, a szeptember elsejei tanévnyitóval immár hivatalosan is a Túróczy Zoltán evangélikus iskola diákjai lettek a kis hatévesek. Az istentisztelettel egybekötött tanévnyitón az intézmény új igazgatóját, Pampuch Zoltánt is beiktatták tisztségébe, s áldást kértek munkájára.

A tanévkezdés mindig tartogat valami újat. Sokan új közegbe kerülnek, új feladatokat kapnak, az első osztályos kisdiákok előtt pedig egy egészen új világ nyílik meg a következő napoktól.