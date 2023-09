Az X-Faktor mentora, a ValóVilág műsorvezetője, Puskás Peti az öccsével, Danival 2012-ben alapította meg a The Biebers zenekart, és már a legelső dalaikkal berobbantak a köztudatba. Ekkor még nem árulták el senkinek, hogy ők állnak a formáció mögött, pedig a zenei projekt olyan slágereket alkotott, mint a Dance vagy a Stay. Még akkor sem volt publikus a zenekar tagjainak névsora, amikor a Sorry lett az év hazai modern pop-rock hangfelvétele a Fonogram-díjkiosztón. Ez a dal egyébként ma is a rádiók és a rajongók kedvence: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 5 millióan nézték már meg a legnépszerűbb videómegosztó portálon.

Új fejezetet nyitottak

A banda az indulása óta olyan népszerűvé vált slágerekkel jelentkezett, mint a Summer Love Ghost, a Sun is Shining, a Vár a holnap, a Valami mást vagy a Minden este, a legnevesebb hazai fesztiválok s klubok visszajáró fellépője lett. A csapat második helyen végzett a 2015-ös Nagy-Szín-Padon, és olyan előadók előtt zenélt, mint Robbie Williams és az Imagine Dragons. Egy évvel ezelőtt úgy döntöttek, új fejezetet nyitnak a The Biebers életében: Puskás Dani immár énekesként is erősíti a csapatot Peti és Ekanem Bálint Emota mellett, ráadásul műfajilag is más irányba eveztek. Bár továbbra is játszanak az 1980-as évekre emlékeztető elemeket, a Későn érkezem, a Mást Nem vagy a Nem Lesz Másik az elektronikus zenei vonalon mozog.

Ismerős nekik a város

A több mint tízéves zenekar koncertjein a jól ismert dalok mellett korábban még sosem hallott számokra is tombolhatnak azok, akik csatlakoznak a Biebers család galaktikus bulijához, hiszen „ha hív a város, mindig mennünk kell…”

A Puskás testvérek ontják magukból az új dalokat, amit a koncerteken az egész országban megmutatnak – ma este nyolctól a nyíregyházi közönségnek zenélnek.

Ismerős nekik ez a város, hiszen a Puskás fiúk édesapja hosszú-hosszú éveken át volt a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja, így ők is gyakran jártak Nyíregyházán, sőt, Peti és felesége, Bogi szerepet kapott a népszerű „Pusi” búcsúelőadásában, a Napsugár fiúkban is.