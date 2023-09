Jött, látott és győzött Berlinben Hajzer Szabolcs. Röviden így összegezhetnénk azt a teljesítményt, amellyel kivívta csapattársai és a többi külföldi versenyző elismerését a Tiszamenti Vadgazdálkodási Tájegység fővadásza.

Berlinben rendezték meg a napokban ugyanis az agrártárcák találkozóját, amit sportversenyek is színesítettek. Mivel a kiemelt számok között lövészet is szerepelt, a magyar küldöttség tagjai közé erősítésként meghívták Hajzer Szabolcsot is, hiszen több évtizede a lövészsport híve. A versenyeket egy Berlinhez közeli sportközpontban rendezték meg, de a lövészeknek onnan is utazniuk kellett egy kicsit tovább a lőtérre.

Többféle fegyvernemben

– Megmondom őszintén, volt bennem félsz a verseny miatt, úgy éreztem, nem fogok kiemelkedő teljesítményt nyújtani, de aztán jól jött ki a lépés, a sors másképpen akarta: többféle fegyvernemben és többféle fegyverrel versenyeztünk, s végül mindegyik kategóriában sikerült diadalmaskodnom, legyen az például futóvadlövészet vagy éppen bukócél. Két versenyszámot kiemelten kezeltek a szervezők, az a két fegyvernem beszámított a csapatok végső összesítésébe is: ez volt a maroklőfegyverrel és a golyós puskával lőtt 15-15 értékelhető lövés.

A magyar csapat többi tagja is tudta hozni a magas színvonalat, így az egyéni első helyeim mellett a magyar Agrárminisztériumé lett a csapatgyőzelem – mesélte érdeklődésünkre Hajzer Szabolcs.

Pisztolyedzés Galgamácsán

– Az öt nap alatt számos szakmai programon részt vettünk, megismerkedtünk olyan innovációs újdonságokkal is, amelyek a mezőgazdasággal vagy az erdészettel kapcsolatosak. Ennek a szakmai programnak volt kísérőrendezvénye a lövészet.

Hajzer Szabolcs

Fotó: Archív fotó: Sipeki Péter

Vajon egy ilyen versenyre fel lehet készülni, vagy van már annyi rutin, tapasztalat, hogy az ember bátran oda mer állni a lőállásba? – kérdeztük Hajzer Szabolcstól.

– A golyós fegyver az egész pályámat, élet­utamat meghatározta az elmúlt évtizedekben, hiszen gyakran kézbe veszem, folyamatosan használom, azonban amikor megtudtam, hogy pisztollyal is lőni kell, egy kicsit megremegtem, mert azt nem lehet csak úgy bevállalni, hogy nem edzek előtte. Ezért eljártam Galgamácsára egy régi kollégámhoz, Szabó Zoltánhoz, aki beavatott a pisztolylövészet titkaiba. Megmutatta, hogy milyen beállás szükséges, hogyan fogjuk a fegyvert, hogyan célozzunk, hiszen korábban soha nem használtam maroklőfegyvert. Mondhatjuk úgy is, hogy teljesen más műfaj, elüt attól, amit eddig csináltam, de mint az eredmény mutatja, végül nem áll távol tőlem, ez is megtanulható, mint minden más. A golyós fegyver minden bizonnyal jó előiskolája volt a pisztolylövészetnek.

Az Agrárminisztérium büszke az elért eredményre, a tárca szeptember 15-én ünnepséget rendez a sportolók tiszteletére, s dr. Andréka Tamás államtitkártól meghívót kapott Hajzer Szabolcs is.

Véget értek a bajnokságok

Az Agrárminisztériumnak van egy sportegyesülete, illetve lövészcsapata, amelynek évek óta tagja a tájegységi fővadász is, de nemzetközi versenyen most képviselte először a magyar színeket. Országos bajnokságban már többször szereztek bajnoki címet kombinált lövészetben, vagyis lőni kellett sörétes és golyós fegyverrel is. Hajzer Szabolcsnak a különböző versenyeken többször sikerült egyéniben is a dobogó legmagasabb fokára állnia.

– A különböző versenyek már befejeződtek, azok is, amiket a vadásztársaságok között szoktak rendezni, hiszen most már mindenki a szarvasbőgést figyeli – tért rá az időszerű tennivalókra Hajzer Szabolcs.

– Az én területemen, a Tiszamenti Vadgazdálkodási Tájegységben feljövőben van a gímszarvasállomány, egyre több egyed él nálunk. Tavaly sikerült terítékre hozni egy 12 kilogramm feletti trófeát a tájegységemen, de számos érmes bikát is elejtettek a vadászok.

– A Tiszamenti elnevezés is jelzi, hogy egy zöld folyosó a Tisza ártere, jól érzi ott magát a gímszarvas. Mindent megtalál, ami fontos a számára: van nyugalom, búvóhely, élelem s víz is, ami a szarvasnak nagyon fontos. A korábbi években a szárazság volt a jellemző, szerencsére az idén már több csapadék esett, így számíthatunk további létszámnövekedésre.

Segítenek a trófeabírálatban

– Az őszi hónapokban a gímszarvas vadászati szezonjába úgy kapcsolódnak be a tájegységi fővadászok, hogy egyrészt segítenek összehozni a vadászatra jogosultakat a fizető vendégvadászokkal, másrészt részt vesznek a trófeák bírálatában.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnak és az Agrárminisztériumnak van ugyanis egy megállapodása, ami arról szól, hogy a tájegységi fővadászok aktívan részt vesznek a trófeabírálatban, hiszen a gímbika vadászati szezonja idején sok trófea kerül a bírálóbizottság elé, aminek a munkáját így mi is segítjük – tette hozzá befejezésül Hajzer Szabolcs.