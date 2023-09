Ha megkérdeznénk arról Fülöp Adrián Mátét, Szorgalmatos polgármesterét, hogy a családja mellett melyek a legfontosabb dolgok az életében, a két választ előre borítékolhatnánk: az egyik a kistelepülés fejlődése, a másik pedig a zene.

Természetesen ez a felsorolás fontossági sorrendet is jelent, hiszen ha Szorgalmatos mindennapi életéről és jövőjéről van szó, nem ismer fáradtságot és lehetetlent, s ha a közéleti munka után marad még egy kis szabadidő, akkor jöhet a szórakoztató dalok írása.

Arany- és platinalemezek

2020 júliusában „A mulatós zenét felváltotta a falufejlesztés” címmel már írtunk arról, hogy Szorgalmatos polgármestere a 2019-es megválasztása előtti másfél évtizedben számos dalt írt népszerű előadóknak. Írt zenét és szöveget – illetve a dalokat is hangszerelte – többek között Lagzi Lajcsinak, Kaczor Ferinek, Máriónak, a harmonikásnak, Bódi Gusztinak, Joshnak és Juttának, MC Hawernek és Tekknőnek, de a további partnerek között említhetjük Herceg feat. Curtis és Tilinger Attila nevét is. Zeneszerzői munkásságának sikerét és népszerűségét több arany- és platinalemez tükrözi vissza.

A fiókban maradt a dal

Ezekben a hetekben nem a háttérben, hanem a színpadon láthatjuk viszont Fülöp Adrián Mátét: a napokban Bocskaikertben szerepelt, a hétvégén, szeptember 23-án 24 órától pedig Zürichben az ott élő magyaroknak énekel majd a Club Floor nevű szórakozóhelyen – a V-Tech együttes vendégeként.

– Még tizenvalahány évvel ezelőtt írtam egy dalt a V-Tech együttesnek, de végül nem került be a zenekar repertoárjába, nem hangzott el sohasem. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Kefir egyedül maradt az együttesben, mert Szamóca kilépett a csapatból, tény, hogy a fiókban maradt a dal. A közelmúltban Kefir azzal a kéréssel keresett meg, hogy szeretné színpadra vinni ezt a régi számot, szeretné ezzel a dallal folytatni a V-Tech és a saját munkásságát – elevenítette fel az előzményeket érdeklődésünkre Fülöp Adrián Máté.

– Mondtam, nyugodtan használja a dalt, esetleg dolgozza úgy át, ahogyan neki tetszik, hiszen végül is az együttesének írtam a nótát. Abban a szerzeményben van egy olyan betét, amit én rappeltem a hangfelvétel elkészítésekor. Nagyon tetszett neki az a rész úgy, ahogyan volt, s megkérdezte, lenne-e kedvem felmenni a színpadra és elénekelni vele. Így aztán olykor vendég előadóként én is a színpadon vagyok Kefirrel.

Szinte minden jegy elkelt

– Volt, hogy énekeltem, de arra is volt példa, hogy vokalistaként szerepeltem, illetve rappeltem a színpadon. Természetesen, ha van egy kis szabadidőm a polgármesteri munka mellett, akkor zeneszerzéssel is foglalkozom. Van egy új szerzeményem, amit szintén a V-Tech együttesnek ajánlottam fel. Lehet, hogy csak Kefir fogja énekelni, lehet, hogy ketten adjuk elő, erről még nem született döntés, de az már biztos, hogy klip is készül majd a dalhoz – folytatta Fülöp Adrián Máté, akit a szombati zürichi koncertről is megkérdeztünk.

– Nagyon bízom abban, hogy jó hangulatú rendezvény lesz. Úgy tudom, nagy az érdeklődés a kint élő magyarok között, szinte már minden jegy elkelt.