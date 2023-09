Az idén is Nyíregyháza lett a Marketing Fővárosa, méghozzá sorozatban negyedszer! A megyeszékhely ebben az évben 34 Marketing Gyémánt Díjjal lett az első a Magyar Marketing Szövetség, valamint a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete által meghirdetett pályázaton. Az elismeréseket Zagyva Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetője vette át Budapesten, a Marketing Summit Hungary 2023 konferencián – olvasható a város hivatalos oldalán.

Kilencedik alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing Szövetség, valamint a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete a Városmarketing Gyémánt Díj pályázatot, amelyen Nyíregyháza 2023-ban is indult. Négy kategóriában lehetett nevezni marketing megoldásokkal, eszközökkel, a város minden kategóriában számos díjat tudhat a magáénak. Idén rekordszámú város nevezett, a közel 200 beérkezett pályamunkát ismert, 50 tagú, szakemberekből álló zsűri bírálta el. Nyíregyháza 34 Marketing Gyémánt Díjat kapott, amivel 2020, 2021 és 2022 után, ebben az évben is első helyen végzett, így sorozatban negyedszer, 2023-ban is elnyerte a Marketing Fővárosa címet. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője elismerően nyilatkozott Nyíregyháza munkásságáról.

– Nyíregyháza aktivitása töretlen, az elmúlt években és most is megmutatta, hogy milyen sokszínű az a marketing tevékenység, amit végez a város a kommunikációtól a közösségépítésen át, a különböző rendezvényekig. A zsűri elismerte és támogatta idén 34 sikeres pályázatát a városnak és ezzel megnyerte a fődíjat, a Marketing Fővárosa díjat. Nagyban hozzásegítette a vármegyét is, hogy a megyei különdíjat is megszerezzék. A teljesítményük magáért beszél, gratulálok a városnak, és köszönöm ezt az aktivitást, amivel példát mutat más városoknak – mondta el prof. dr. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének vezetője.

Forrás: nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza a 34 Marketing Gyémánt Díjon és a Marketing Fővárosa címen kívül az örökös Gyémánt Ranglista első helyét is megtartotta, 98 Marketing Gyémánt Díjjal. A város fölénye itt is jól érzékelhető, hiszen a lista második helyén Miskolc szerepel, mindössze 48 Marketing Gyémánt Díjjal. Ez a ranglista azt mutatja meg, hogy a települések összesen hány gyémántot szereztek 2015 és 2023 között. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a díjak kapcsán megfogalmazta, hogy ez az eredmény egy jól megtervezett és megvalósított marketing stratégia eredménye, ami a megfeszített munkának és az összefogásnak köszönhető – olvasható a nyiregyhaza.hu-n.

– Ez egy óriási eredmény, egy hihetetlen siker. Számunkra viszont nem hihetetlen, mi erre számítottunk, hiszen tudtuk, hogy milyen magas színvonalon dolgozik a Város-Kép Nonprofit Kft. csapata és az egész önkormányzati rendszer. Kiemelném, hogy egymás után negyedszer nyertünk, ilyet még egy város sem tudott elérni. Az külön nagy dolognak számít, hogy akkor tudtunk újra nyerni, amikor a legtöbb résztvevő vett részt a pályázaton. A négy alkalommal összesen 98 gyémánt díjat nyertünk, az utánunk következő városnak 48 gyémántja van, kevesebb, mint a fele a miénknek. Ennek fényében azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy a városban milyen marketing munka folyik. Ez minden nyíregyházit érint, mert ez az egész városról szól, nemcsak azokról, akik készítették vagy részt vettek benne, hanem mindenki, aki nyíregyházi, közvetve hozzájárult ahhoz, hogy Nyíregyházának ilyen hírneve és marketingje legyen – emelte ki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Az elismeréseket Zagyva Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetője vette át Budapesten, a Marketing Summit Hungary 2023 konferencián. A vármegyéből nemcsak Nyíregyháza indult és nyert a pályázaton, hanem Vásárosnamény és Mátészalka is. A Kisvárosi első elnevezésű díjat Mátészalka kapta 10 Marketing Gyémánt Díjjal, Vásárosnamény 2023-ban 5 Marketing Gyémánt Díjat vihetett haza. A Marketingaktív Megye díj pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét illeti meg idén is, hiszen 49 Marketing Gyémánt Díjat nyert el Nyíregyháza, Mátészalka és Vásárosnamény által.