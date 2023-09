Mindenki kiélheti a videójátékok, a gaming iránti szenvedélyét az egyetem B épületének zsúfolásig megtelt aulájában. Az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület (Esportmilla) által szervezett OGEX, az Országos Gaming Expo egyesíti a vármegyék e-sportolóit, gamereit és a gaming világ iránt érdeklődőket. A díjmentesen látogatható rendezvényen tíz órától izgatottan próbálták ki az érdeklődők a legjobb, legújabb videojátékokat, a legmodernebb VR-technológiákat, a legszórakoztatóbb társasjátékokat, a leggyorsabb verseny szimulátorokat.

Arra is van lehetőség, hogy próbára tegyék magukat e-sportolóként, képességfelmérésen tudhatják meg a résztvevők, hogy mennyire jók a reflexeik, a szenzomotoros képességeik, tehát megnézzék, megvan-e bennük az, ami a sikerhez kell. A car football-al is sokan játszottak már, távirányítós autóval kell minél több gólt lőni az ellenfél kapujába. Online és offline ügyességi próbákkal, videojátékos kompetenciaméréssel is találkozhatnak a kilátogatók, valamint nyomon követhetik az OGEX 2023 e-sport versenyének, az Open Rocket League kupának a területi döntőit. A retró saroknak is nagy a sikere, a boomer monitorokon kuncogva játszik a szülők, nagyszülők ősrégi, kezdetleges videójátékaival a Z- és az Alfa generáció.

Játék és oktatás

Csanda Gergő főszervező elmondta, hogy nem véletlenül választották az egyetemet az expo helyszínéül.

– Főként a fiatalokat érdekli ez az expo, de én azt szoktam mondani, hogy a gaming kortalan, így bármelyik korosztályt várjunk, akár még a nyugdíjasokat is – ajánlotta az OGEX főszervezője. – Az Országos Gaming Expo tavaly indult el, és a roadshow minden vármegyét érintett, többek között voltunk Nyíregyházán is. Olyan sikeres volt a díjmentesen látogatható rendezvény, hogy idén is elhoztuk a gaming, az e-sport és az edukációs üzeneteinket a fiataloknak. Nagyon fontos, hogy a rendezvényen kiemelt szerepet kap az oktatás, próbáljuk felhívni a figyelmet az internetes zaklatás elleni küzdelem fontosságára, arra, hogy hogyan védekezhetnek a gyerekek az őket ért támadások ellen. Bemutatjuk a gaming jó és rossz oldalát, hogyan lehet a javunkra fordítani a játékot, mi a cyberbullying, mi történik velünk az online térben, mik azok a veszélyek, amire figyelni kell játék közben. Mit csinálnak a cosplayerek, és hogyan lehet ezt nemes célokra, jótékonyságra, érzékenyítésre használni, és még sokféle témáról beszélnek szakértők egész nap a színpadon. Délután a Rocket League megyei döntőjén mérhetik össze a tudásukat a versenyzők, ennek az e-sport játéknak a győztese pedig bekerült a budapesti nagy döntőbe, amit november 25-én és 26-án szerveznek meg. Ezzel zárul majd az országos rendezvénysorozatunk – mondta Csanda Gergő.

Második mennyország

Nagy-Szőllősi Csilla tanárnő a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumból egy egész osztályt kihozott a rendezvényre, mert a diákokat nagyon érdeklik nemcsak a legújabb, de a régi játékok is. A fiatalok, mind a 23-an izgatottan járták végig az expot, és időztek el minden állomásnál, vagy éppen fénykardoztak az egyik cosplayessel.

– Nagyon tetszik a diákoknak, az egyik tanítványom azt mondta amikor beléptünk, hogy ez a második mennyország – mondta mosolyogva Nagy-Szőllősi Csilla.

Éva és Alexandra azért jött el a rendezvényre, mert nagyon szeretik a játékokat.

– Semmit nem tudok kiemelni, mert minden nagyon tetszik – lelkesedett Éva, Alexandra pedig hozzátette, nagyon örülnek, hogy az osztállyal eljöhettek ide, és lehet, hogy még délután visszanéznek az expora, hiszen sok érdekes és tanulságos beszélgetést is meghallgathatnak.