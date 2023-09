Mint ahogy a budapesti atlétikai világbajnokságon is volt olyan előírt szint, ami alatt nem lehetett továbbjutni a döntőbe, ugyanígy volt alsó határ a napokban megrendezett II. Hegyalja Harcsafogó Kupán is: a verseny végelszámolásánál ugyanis csak a 60 centiméter feletti halakat vették figyelembe a szervezők.

Az idén másodjára rendezték meg Rakamaz és Tokaj térségében a Tiszánál a megmérettetést, 88 órán keresztül éjjel-nappal várták a csapatok a harcsák kapását. A Nyíregyházán élő Vass István Miklóst, a verseny fő szervezőjét kértük meg arra, értékelje az idei viadalt.

Jó jelek az utánpótlást illetően

– A körülményekhez képest jól sikerült a verseny. Sajnos, a víz azt az arcát mutatta, amit mi is tapasztaltunk az elmúlt másfél-két hónapban, vagyis nehezen lehetett halat fogni. Nemhogy a halakért, de már a kapásokért is meg kellett a versenyzőknek nagyon küzdeniük. Ez a számokban is tükröződik, hiszen a 49 csapatból csak 24 team fogott halat, vagyis a mezőnynek a fele. Ez a 24 csapat 44 olyan harcsát fogott, amelynek a hossza elérte a 60 centimétert, vagyis beleszámíthatott a versenybe. Nagyon sok apró – 30-40-50 centiméteres – harcsát is fogtak a résztvevők. Volt olyan csapat, amelyik 50-70 darabot is fogott ezekből az aprókból, de hát azokat nem mérlegeltük. Ugyanakkor ha eltekintünk a versenytől, a sok kis harcsát látva az jó jel, hogy ilyen sok él a folyóban, hiszen azt jelzi, hogy van bőven utánpótlás. Ez egyrészt köszönhető a vármegyei horgászszövetség telepítéseinek, másrészt a Tisza természetes szaporulatának – magyarázta Vass István Miklós, majd így folytatta:

– A nagy meleg miatt nem evett a harcsa, hiszen a külső hőmérséklet 34-36 fok volt, a víz felső rétege pedig elérte a 28-29 fokot, s egy folyónak ez nagyon sok. Szerintem is a felmelegedett víz volt az oka a gyenge fogásnak. Mindezek ellenére a verseny jól sikerült, a csapatok jól érezték magukat, a verseny végén nem győztük fogadni a gratulációkat, a halfogási statisztikai adatok ellenére a versenyzők elégedettek voltak a szervezéssel, az ellátással. Nem tagadom, arra számítottunk, hogy a „Big Fish” díjat egy jóval nagyobb hal nyeri meg, végül egy 118 centiméteres harcsa fogásáért vehette át a díjat a győztes csapat horgásza. A hal 10-11 kilogrammos lehetett.

Csónakból fogták a legtöbbet

Rákérdeztünk arra is, hogy vajon a halak többségét mikor és hogyan fogták a versenyzők.

– A 44 lemért hal nagy részét csónakból fogták aktív módszerekkel, vagyis kuttyogtatva és vertikális emelgetéssel, a partról mindösszesen 5-6 darab mérhető harcsát sikerült megakasztani – válaszolta Vass István Miklós, s arra a kérdésre, hogy jövőre lesz-e hasonló verseny, így felelt: – A versenyt ketten szerveztük, a társam a Tokajban tanító Szalai Gábor László pergetőhorgász. Gáborral már beszélgettünk a jövőről is. Számba vettük, mi mindenen kellene változtatni, mert az egyértelmű a számunkra, hogy jövőre, 2024-ben is megrendezzük az immár harmadik Hegyalja Harcsafogó Kupát.

– Tanulság például, hogy a horgászhelyeket a versenyhez minél közelebbi időpontban kell ellenőriznünk, mert bizony 2-3 hét alatt is képes a növényzet dzsungelszerűen úgy elszaporodni, hogy szinte lehetetlen onnan horgászni.

Jövőre újra visszajönnek

– Azt még nem tudjuk, mennyi csapatnak hirdessük meg jövőre a versenyt, a folyószakasz megengedi, hogy bővítsük a létszámot. Fesztóry Sándor, a vármegyei horgászszövetség ügyvezető igazgatójának az engedélyével ugyanis nagyobb szakaszon is megrendezhetjük a versenyt.

– Már most mondta több csapat, amennyiben jövőre is megrendezzük a kupát, újra itt lesznek. Most még pakolunk vissza, elszállítjuk a kölcsönkért tárgyakat, gondolok például padokra, asztalokra, sátrakra. Kell még néhány hét, amíg magunkban is feldolgozzuk ezt a mostani mozgalmas versenyt, a sok szép élményt, s akkor aztán már kezdhetjük is tervezni, előkészíteni a jövő évi megmérettetést – mondta befejezésül Vass István Miklós.