Varázslatos számhoz ért Sipos László, a Forster-érmes műemlékvédő, nagy utazó: 111 országban járt eddig. Vajon hogy indult a kalandozásainak sora? Mi lesz a 112. úti cél? Vannak-e még bakancslistás helyek a Földünkön, melyek vonzzák őt és a fényképezőgépét? Rendszeresen készít ugyanis fotókat az utazásai alatt, hogy szűkebb pátriája, Nyíregyháza közönségének is beszámolhasson felfedezőútjairól. Október 26-án 18 órától az előzőekben feltett kérdésekre is válaszol, de vetítettképes előadást is tart Azerbajdzsánról a 80 nap alatt a Föld körül című sorozatban a Korona Hotelben.