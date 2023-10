Mátészalkáról, „a fény városából” zarándoklat indult a békéért Máriapócsra szeptember 29-én éjjel. Fél órával éjfél után csaknem 130 ember indult el, hogy Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök lelki vezetésével megtegyék a Mátészalka–Máriapócs közti utat.

– „A Krisztustól kapott béke sokkal nagyobb, mint a béke, amit két ember vagy nagyhatalom egymás között megköthet. Krisztus békéje elkísér egy életen át, minden körülmények között, mert ez a szív békéje” – mondta Szocska A. Ábel püspök, s azt kívánta zarándoktársainak, hogy Jézussal együtt haladva erre a békére tegyenek szert – számol be az eseményről honlapján a Nyíregyházi Egyházmegye. Azt írják: a zarándoklat különlegességeként lehet említeni ökumenikus jellegét, hiszen a három megálló alatt nemcsak a testet frissítették, hanem a lelket is – a helyi református, római katolikus vagy görögkatolikus atyák tanításával és útravalóival. Ezekre mintegy visszatekintve a megérkezést követő szent liturgián prédikációjában a hierarcha idézte a Nyírmeggyes, Nyírcsászári és Nyírbátor településeken hallott gondolatokat.

– A békéért tenni kell – hangzott az összegzése. A szertartás elején az a 150 gyermek és felnőtt is megérkezett és bekapcsolódott az imádságba, aki a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményből, Nyírbátor kiindulóhelyről szokásos éves zarándoklatát tartotta. A zarándoknap közös ebéddel zárult.