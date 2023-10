...Eljött a várva várt nap. Lolo hazalátogatott a szomszédos Ausztriából Fehérgyarmatra, ahol az édesanyja született, és élt 18. éves koráig.

A kis „hercegnő” az Alpok szívében, az innen kb. 1000 km távolságra fekvő Innsbruck városában született, 6 évvel ezelőtt. Bölcsődébe és óvodába is ebbe a városba járt, így korán elkezdte a német nyelv elsajátítását. De most végre itt van, itthon, Magyarországon, ahol mindenkivel önfeledten kommunikálhat az anyanyelvén.

Gazdag nap

A szíve mindig is visszavágyik a rózsavilág-illatú, tujafákkal szegélyezett udvarra, a nagyszülői házhoz. A kicsi legfőbb óhaja volt, hogy együtt legyen a családja. Nincs is neki más kívánsága, a pici szívének csak ennyi az őszinte vágya. Együtt tenni-venni, sütni-főzni, nevetgélni, beszélgetni, játszani, a szatmári tájat bebarangolni, ételeit megkóstolni. A Tisza-parton, a nagy hőségben hűsölni, és ha úgy adódik, Túristvándi famatuzsálemei tövében piknikezni. Mert azt nagyon szeret, a fűben üldögélve friss gyümölcsöt falatozni. A kislány most ellátogatott Szatmárcsekére is, ahol csendben végigsétált a kopjafás temetőn, és Kölcsey Ferenc sírja előtt tisztelgett. Élményekkel gazdag napot töltött a nyíregyházi állatparkban is.

Lolo mindig nagy izgalommal készül a hazalátogatásra, egyrészről mert nagyon szereti a nagyszüleit, másrészről – ami puszta feltételezésen alapszik – meglehet, hogy ennek egy rejtett oka is lehet. Ugyanis valahányszor hazaérkezik, a nagyik meglepik őt egy díszes hosszú uszályos ruhakölteménnyel. Lolának van ugyanis egy hobbija: szenvedélyes hercegnősruha-gyűjtő. S hogy szenvedélyének igazán hódolhasson, nagyszüleivel együtt megalapítottak egy háromtagú kis csapatot.

Mami és papi

A leányzó eltökélt szándéka, hogy megszerezze az összes létező királylányos (báli, alkalmi) Disney-hercegnős ruhácskát. Hamar felismerte, hogy ehhez a projektjéhez bizony szponzorokra van szükség, méghozzá olyan támogatókra, akik kételyek nélkül teljesítik minden kívánságát. És kik lehetnének a legalkalmasabbak erre a szerepre, mint a mami és a papi?

Természetesen nem kellett őket sokat győzködni az akció szükségességéről, azonnal igent mondtak a különös felkérésre. A kis csapatot harmonikus és hatékony együttműködés jellemzi. Mindenkinek megvan a saját munkaköre.

Ugyanis, adva van egy találékony, csupa szív nagymama és egy mindig nyugodt nagyapa, aki egyben a „pénzügyi igazgatói” szerepkört tölti be, és kedves unokája, Lola minden eddigi megbízását engedélyezte, és a megrendeléseket haladéktalanul ki is fizette…

Pálóczi Petra, a kislány édesanyja