Több napon át láthatta a közönség a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban dr. Márián Zoltán kiállítását, mely állam- és kormányfők fotóit, illetve saját kezű aláírásait mutatja be. A csengeri származású dr. Márián Zoltán ügyészként dolgozott, de már fiatalemberként elhatározta, hogy az államok első számú vezetőitől beszerez emlékeket – csaknem 500 állam- és kormányfő fotóját és aláírását kötetben gyűjtötte össze. A legtöbb emlék nem csupán aláírás: sok esetben személyre szóló ajánlásokat is tartalmaz, a teljes kollekció pedig közel 3 ezer embert mutat be. Kalandjairól mesélve számos érdekességre is fény derült a XX. és a XXI. század ismert alakjairól, a gyűjteményben császár, király, szultán, köztársasági elnök, kormányfő is szerepel, s mint kiderült, a szignók beszerzéses során tartós kapcsolatot alakított ki az utolsó bolgár cárral s a brunei szultánnal is. Brezsnyev aláírásának megszerzésében Kádár János is segédkezett, Raul Castro aláírásában pedig a gyűjtő lánya, Márián Dorina, a kötet társszerzője segített. Miután kizárólag eredeti aláírást fogadott be a gyűjtemény, az autopennel küldött aláírások nem kerültek bele, ezért nincs autogrammja például Barack Obamától, a legnehezebben pedig II. Erzsébet angol királynő és Ferenc pápa aláírását sikerült megszereznie.