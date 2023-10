Kilencvenhat órás harcsafogó versenyt rendezett a napokban az Ongai Horgászegyesület a bányatórendszer egyik taván. A megmérettetésre benevezett a vármegyénk horgászaiból álló Alpha Catfish Team elnevezésű csapat is.

Főleg kuttyogattak

– Elég nagy terület állt a versenyzők rendelkezésére – elevenítette fel szerkesztőségünk számára a verseny pillanatait a tiszalöki Pintye Róbert, aki a társával, a nyíregyházi Jávor Dániellel vett részt a viadalon.

– Ahogy odaértünk, egy kis eligazítás és balesetvédelmi oktatás után meg is kezdtük a szektorok sorsolását. Mi az 5-ös szektort húztuk, ami tökéletes helyszínnek bizonyult a táborunk felállításához, és a sólyázást is meg tudtuk szektoron belül oldani. Délben kezdődött a verseny, így bőven maradt időnk mindenre.

– A szervezők nagyon segítőkészek voltak, bármi akadályba ütköztünk, azonnal a rendelkezésünkre álltak. A nappali órák nagy részében inkább a kuttyogatásra fordítottunk nagyobb figyelmet, de egy-két fenékközeli szereléket is elhelyeztünk a törésekhez és környékükre.

Bekavartak a csukák

– Ahogy elhangzott a verseny kezdetét jelző kürt, meg is kezdtük a kuttyogatást. Az első pár órában iszonyú aktivitást mutattak a halak, egyik kapás követte a másikat. A csapattársam egy igen testes hallal kezdte a versenyt, de az rövid időn belül elköszönt tőlünk.

– Sajnos, nagyon sok halat elvesztettünk az első nap, de így is volt két mérlegelhető halunk. Késő délután elkezdtük a felszínközeli szerelékek bevetését, amit sikerült is a fényváltás, vagyis a sötétség beállta előtt végrehajtani. Az éjszaka folyamán egy újabb mérlegelhető halunk volt, így az élmezőnyben folytattuk tovább a horgászatot – mesélte Pintye Róbert.

– Hatalmas csukaállománnyal rendelkezik ez a tórendszer, éppen ezért biztosak voltunk abban, ha élő halat teszünk a horogra, pár percen belül megtalálja egy csuka, csakhogy az nem számít a versenybe.

– A többi nap is sajnos főleg a halvesztésekről szólt, csupán kisebb példányok akadtak horogra. Ráadásul az utolsó nap már az időjárás sem volt kegyes hozzánk. Bosszantott bennünket az is, hogy a szektoron belül megfigyeltünk egy nagy halat, amit az első naptól kezdve próbáltunk horogra csalni, de ő okosabbnak bizonyult tőlünk.

Őfelsége végül meglépett

– Az utolsó reggel még adtunk a nagy harcsának egy esélyt a rossz idő ellenére, s nagyon bíztunk abban mind a ketten, hogy sikerül horogra csalni. Elindultunk a csónakkal a kinézett helyhez, és már az első pár ütögetés, kuttyogatás után – ha nehezen is, de – sikerült horogra csalni a harcsát, igaz, őfelsége kis idő után meglépett.

– Így végül három mérhető harcsával, s ha nagyon kevés különbséggel is, lecsúsztunk a dobogóról, ismét a bűvös 4. helyen sikerült végeznünk, mint a II. Hegyalja Harcsafogó Kupán. Mindezek ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Biztos vagyok benne, hogy jövőre újra visszatérünk ehhez a tóhoz, addig is görbüljön mindenkinek a bot – tette hozzá befejezésül Pintye Róbert.