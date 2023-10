A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rend­őr-főkapitányság bűnmegelőzési vetélkedőin a nyugdíjas-egyesületek városi, megyei, régiós megmérettetésének nyertesei képviselték megyénket.

A csapat tagjai voltak: Fekete Istvánné, Labant Sándorné, Betli Györgyné és Román Demeterné, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnökeként erősítette a csapatot. Nyíregyházáról kedves kísérőnk volt Csiszárné Török Edit alezredes asszony a bűnmegelőzési osztályról, akiben egy kedves, segítőkész, nagy tudású embert, egy barátot ismerhettünk meg.

Jókedvvel, ügyesen

Ilyen jellegű vetélkedőt kétévenként tartanak, s immár negyedik alkalommal mérhették össze tudásukat a csapatok Zalaegerszegen. Minden megye és a főváros négy-négy fővel vett részt a versenyen.

A belvárostól néhány percnyi séta után, igéző természeti környezetben, hazánk legelső szabadtéri skanzenében, a Göcseji Falumúzeumban találtuk magunkat. Az egész létesítmény a XVIII. századi vízimalom köré épült. Itt, a csodaszép természeti környezetben, az első napi kedves fogadtatás után, a csapatokat Zalaegerszeg polgármestere és a Zala Vármegyei Rend­őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője, Tóth László rendőr őrnagy üdvözölték, ahol a színvonalas műsor és vendéglátás után játékos ügyességi feladatokat teljesítettünk. Volt célba dobás, lövés, mérés, egyensúly, szaglás, hallás, látási és közlekedési feladatok egyaránt.

Jókedvvel, ügyesen tettük a dolgunkat, és itt a legelsőként és nagyon jó teljesítménnyel végeztünk, amiért még külön jutalompontokat is kaptunk őrnagy úrtól.

Ezt követően a várossal ismerkedtünk meg, ami igen jó benyomást tett ránk.

A második napon a Mindszentyneum épületében a bűnmegelőzési témákból összeállított vetélkedővel folytatódott a program, majd az idegenvezető segítségével élvezhettük a múzeum adta történelmi emlékek élményvilágát is.

A rendezvényt megtisztelte és köszöntőt mondott dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elnöke, és az ő támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre ez a nagyon fontos rendezvény. Helyezést ugyan nem értünk el, de tisztességgel helytálltunk a feladatok megoldásában.

Hogy miért is fontos erről beszélni? Azért, mert a vagyon elleni bűnözés csökkenő tendenciát mutat ugyan, de az internet „reneszánszát” éli, ahol sok veszély leselkedik a hiszékeny idős emberekre. Éppen ezért nem is a versenyt éreztük fontosnak, hanem a tanulást, hogy bizony minden apró részletre oda kell figyelni, és az itt szerzett tapasztalatokat társainknak tovább kell adni. Ha már egy embertársunknak is segíteni tudtunk, hogy ne csapják be, és ne legyen ilyen téren áldozat – az itt szerzett tapasztalataink átadásával –, már megérte, hogy részesei voltunk ennek a megmérettetésnek.

A bűnesetek megelőzése

Ki kell emelnem a házigazdák vendégszeretetét, a nagyon szuper szállást, amit a Willis Hotel jelentett, illetve a sok finomságot, amivel elláttak bennünket.

Végül, de nem utolsósorban köszönetet szeretnék mondani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, aki biztosította az oda- és visszaútra a rendőrség kényelmes autóját, nélkülözte a mindennapi munkából kedves kollégáját, és a biztonságos közlekedést a rendőrség kedves gépkocsivezetőjének.

Természetesen még köszönettel tartozunk az Sz.-Sz.-B. Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya vezetőjének, dr. Kovács Attila rendőr alezredes úrnak, aki az előző helyi vetélkedőket megszervezte, levezette, és segített abban, hogy sok hasznos információra tegyünk itt helyben szert az idősek védelme, a bűnesetek megelőzése érdekében.

Hálásan köszönjük, hogy idős emberekre figyelnek, segítenek, és mindent megtesznek azért, hogy biztonságban élhessünk. Magunkévá tudtuk tenni a rendőrség szlo­genjét, hogy: „Vigyázz magadra! Figyelj másokra!”

Szép élményekkel tértünk haza. Zalaegerszeget szívünkbe zárva reméljük, hogy lesz még lehetőségünk visszatérni ebbe a csodásan szép városba.

Fekete Istvánné,

a Nyíregyházi Belvárosi Nyugdíjas Egyesület elnöke