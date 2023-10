– Amiket most hoztatok, abban segíti majd a gyermekeket, hogy a vizsgálatok melletti szabadidőt hasznosan töltsék el, amíg a kórházban tartózkodnak. Sajnos, ilyenkor nagyon korlátozottak a gyermekek lehetőségei, sokan ki sem jöhetnek a szobájukból. Akiknek ágyban kell feküdniük, azok számára hasznosak lesznek a könyvek, el tudják magukat foglalni. Az udvaron van egy játszóterünk is, de oda csak a már lábadozó gyermekek mehetnek. Van egy óvodánk is, ahol óvónő foglalkozik a nem fertőző gyermekekkel – mesélte az EarlyAct Club tagjainak Pap Judit. – Vannak olyan szerencsés gyermekek, akikkel itt tudnak lenni a szülők, de vannak olyanok is, akikkel nincsenek itt, s nekik sokkal nehezebb. A nap felét fent töltik a kis betegek, s az idejüket ki kell töltenünk értelmes és tartalmas dolgokkal. Örülünk annak, amikor a délutáni órákban olvasgatnak, festegetenek.

Az adományozók arról számoltak be, hogy a mostani felajánlásuk egy új iskolai programnak köszönhető. A századik tanítási napon különböző programok vártak a Kazinczy-iskola nebulóira, így például a századik napon száz forintosokat kellett gyűjteniük. Ebből a bevételből vásárolták meg a mostani adományt.

– Köszönjük az adományt, mindenre nagy szükségünk van. Főleg az olyan jellegű tárgyaknak örülünk, amiket lehet fertőtleníteni – folytatta tovább Pap Judit. A tiszta plüssjátékokat nem szoktuk elutasítani, azokat kitesszük a járóbeteg szakrendeléshez és a sürgősségihez, s azokból választhatnak a gyermekek, akik bejönnek a kórházba.

A játékok átvétele után a következőket nyilatkozta szerkesztőségünknek Pap Judit:

– Nagy örömmel fogadunk minden felajánlást. A most kapott játékokat és könyveket a beteg gyermekek hétköznapi kórházi életének megkönnyebbítésére, kicsit vidámabbá tételére nagyon jól tudjuk majd hasznosítani a vizitek és a vizsgálatok közötti időszakban. A mi gyermekosztályunkon 0-tól 18 éves korig találhatóak fiatalok. Szerintem a most kapott adományok főleg az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szereznek majd vidám perceket. Hogy ki mennyi napot, hány hetet tölt el a kórházban, az a betegség súlyosságától függ. Ha sürgősségi ellátás keretében nappali ellátásra van szükség, akkor csak pár órát van bent nálunk a kis beteg, de vannak olyan betegségek, amelyeknek a gyógyulása akár heteket igénybe vehet. A gyermekosztályon óvó nénink van, aki foglalkozásokat szervez a kisebb gyermekeknek – magyarázta az ápolási igazgató, aki kitért arra is, mire lenne még szükségük:

– Szívesen fogadunk minden használt, de még jó minőségű ruhaneműt is. Érkeznek hozzánk intézményekből és hátrányos helyzetű családokból is gyermekek, akiknek jól jön minden adomány. A ruhaneműk, a papucsok mellett a felajánlott tisztálkodási szereknek is nagyon örülünk.