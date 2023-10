Egészség 29 perce

Kúra helyett egész évben superfood

Tréfás arcát mutatja az ősz, bár most újra felmelegedett az időjárás, de a héten éjszakai mínuszokat is mértek, a szeszélyes időjárás kedvez a vírusos betegségeknek. Van, aki marékszámra szedi ilyenkor a vitaminokat, míg mások a savanyú káposzta-fokhagyma párosra esküsznek. Fel lehet-e tölteni a vitaminraktárainkat a hidegebb napokra? Hogyan függ össze a szervezetünkben lévő vitaminok mennyisége és immunrendszerünk működése? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Sorosinszki Katalin dietetikussal, akivel egyetértettünk abban, hogy már az „őszi vitaminkúra” elnevezés is téves, hiszen vitaminokra nemcsak rövidebb-hosszabb ideig, hanem egész évben szükségünk van.

Vitaminpótlás? Naponta 400 gramm zöldséggel és gyümölccsel lehetséges Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A dietetikusok az egész kérdést a táplálkozás felől közelítik meg, hiszen az immunrendszer zavartalan működésének egyik alapköve a táplálkozás, mely meghatározza a szervezet kórokozókkal szembeni ellenálló képességét is.

Az általános ajánlás így hangzik: fogyasszunk el naponta 400 gramm zöldséget és gyümölcsöt, amivel a napi ásványianyag- és vitaminszükségletünket fedezni tudjuk. Nem ördöngös dolog, ha minden étkezéshez eszünk valamilyen gyümölcsöt vagy zöldséget. Antioxidánsok, sejtmegújítók – Szezonális, hazai gyümölcsöt válasszunk, a legjobb ezek közül is a helyben ter­mesztett fajta, amit nem szállítanak hosszú kilométereken át, ugyanis a szállítási idő során a termés veszít vitamintartalmából. Az itthon termesztett zöldség-gyümölcs superfoodnak számít (kiváló minőségű élelem) követ­hetőségük, frissességük miatt is. Magas rosttartalmuk hozzájárul az emésztőrendszer egészséges működéséhez, a gyümölcsökben és zöldségekben lévő vízmennyiség pedig a folyadékbevitelhez – hangsúlyozta a dietetikus.

Hozzátette, a vitaminok és az ásványi anyagok fontos szerepet játszanak az ­immunrendszer működé­sében, lassítják a sejtek ­oxidációs (károsító) folyamatait.

Sorosinszki Katalin elmondta, szervezetünk „karmesterét”, az immunrendszert nem megerősíteni, hanem támogatni tudjuk, annak érdekében, hogy „védelmi bástyánk” sikeresen felvegye a kesztyűt a kórokozókkal és más betegségekkel szemben. Majd ezután tovább részletezte a szakember, mi kerüljön az asztalra ősszel, a hideg beköszöntével. – Azokat a gyümölcsöket, zöldségeket, amiket lehet, nyersen fogyasszuk, hő hatására ugyanis mindegyik veszít a vitamintartalmából, a C-vitamin a leginkább hőérzékeny. Arra is figyeljünk, hogy zsírszegényen készítsük el az ételeket, ne főzzük puhára, ropogjon a fogunk alatt a zöldség, csak enyhén sózzuk meg, a gyümölcshöz pedig soha ne adjunk cukrot! – hangzottak el a fő szabályok, s az is: a gyorsfagyasztott termékeket is használhatjuk bátran. Bélrendszerünkön múlik – Szuper hatású a sütőtök, brokkoli, paprika, paradicsom, hagymafélék, káposztafélék, padlizsán, alma, szőlő, körte, szilva – ősszel ezek az elérhető hazai fajták.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e étrend-kiegészítőkre vitamindús, vegyes táplálkozás mellett, a dietetikus azt felelte: – Szükség lehet, de szem előtt kell tartani, hogy zsírban vagy vízben oldódó vitaminokat szedünk-e be, s hogy milyen mennyiségben. Zsírban az A-, D-, E-, K-vitamin oldódik, melyek raktározódnak, ezért túl is szedhetjük magunkat belőlük. Vannak olyan állapotok, megbetegedések, amikor az orvos írja fel valamelyiket, azonban az adagolást is előírja hozzá. – S ne feledjük azt sem, hogy a bélrendszerünkben dől el, szervezetünk mennyi vitamint, ásványi anyagot ­képes hasznosítani, a bélflóra a táplálékok lebontásában vesz részt, megvéd a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben is. Az erjesztett táplálékok, mint például a savanyúságok, kefir, joghurt, egészségesek és elősegítik a bélflóra egyensúlyát. A C-vitamin a leginkább hőérzékeny - Sorosinszki Katalin

Fotó: Sipeki Péter Napi egy tabletta, és nem egy nagy marékkal... – A világjárvány óta az emberek jobban odafigyelnek az egészségükre, s még tudatosabban felkészülnek a megfázásos, vírusos időszakra. A patikákban segítünk, mit szedjenek, ha vitaminokat szeretnének, széles a paletta – mondta el Nagy Zsombor gyógyszerész. Hozzátette, a legtöbb készítmény növény- vagy gyógynövényalapú, nyugodtan szedhető a dobozon lévő tájékoztatók szerint.

– A vízben oldódó vitaminok (C- és B-vitamin) gyorsan kiürülnek a szervezetből, folyamatos pótlásuk ajánlott, s a D-vitamin onnantól, amikor már a napfény elbújik. Ha valaki sokat ül bent az irodában, nincs szabad levegőn, szedheti a D-, C-vitamint, valamint a cinket, ez a hármas az immunrendszer legjobb barátja. Meg szokták kérdezni, hogy jó választás-e a multivitamin. Szerintem igen, felnőttnek és gyereknek egyaránt, mert kis dózisban minden benne van, és folyamatosan szedhető napi egy tabletta, nem egy nagy marékkal! Formuláját úgy állítják össze, hogy egymást támogassák, és minimalizálják a kölcsönhatásokat.

