Felvennél magadra vallásos üzenettel bíró ruházatot? Miért ne, ha az a divatos, és a minőséget képviseli? Ebből a gondolatból indult el az a kezdeményezés, ami kicsiben vállalkozás, nagyban evangelizációs eszköz, mondták a keresztény ruhamárkát megalkotó SWOTA (Streetwear of the Apostles) tulajdonosai: Zadubenszki Norbert és Fedor György.

Fedor György és Zadubenszki Norbert podcastműsorunkban

Fotó: Sipeki Péter

Saját ötlet, egyedi termék

Norbert teológiát, médiát és marketinget tanult, Gyuri közgazdász és pszichológus. Látszólag egymástól igen messze álló szakterületeken dolgoznak, mégis ez viszi őket sikerre. Podcastadásunkban nemrég arról meséltek, hogyan született meg a ruhamárka, melyben a kereszténység és a divat összeforrt.

– Ma már minden divatosnak számító ruhán van valami minta, forma vagy felirat. Sokan nem is tudják pontosan, hogy mit hordanak magukon, mit hirdet egy-egy angol felirat egy csinos ruhadarabon, de megveszik. Nekem számít, mi van rajtam, és mit üzenek vele. Sokat gondolkodtam azon, hogyan lehet egy viseleten keresztül evangelizálni, a mi márkánknak éppen az a célja, hogy miközben a ruhadarab viselője jól érzi magát benne, értékes üzenetet közvetítsen. Mi bátran hordjuk magunkon ezeket a ruhákat, felvállaljuk hitünket, görögkatolikus vallásunkat, s erre biztatunk másokat is. Azonban amikor megtervezem az egyes darabokat, szem előtt tartom azt is, hogy ne legyen tolakodó a termék. Amerikában és Ausztráliában nagyon sok kisebb evangéliumi közösség él ezzel a lehetőséggel, külföldön boltokat is nyitnak erre a célra. Itthon ennek nincs divatja, így először csak magamnak terveztem a ruhákat. Évekig hevertek a fiókban az ötletek, a gyerekek mellett nem jutott idő az elgondolás megvalósítására. Aztán nemrég a feleségemmel, Petrával leporoltuk a régi grafikákat, megtűzdeltük bibliai idézetekkel, és szerintem egy fiatalos, vagány dolog született belőle. Legalábbis azt mondják, akik hordják a pólóinkat, pulóvereinket, táskáinkat – mesélt a ruhamárka létrejöttéről Zadubenszki Norbert.

A lelkiség a mozgatórugója

– Nem feltétlenül a vállalkozást, mint inkább az ötlet mögöttes tartalmát érezzük mindketten fontosnak – vette át a szót Fedor György.

– A munkám során nagyvállalatokat tanítok szervezetfejlesztésre, így belelátok abba, miként működik, mitől lüktet egy vállalkozás. A szellemiség, a lelkiség a mozgatórugója mindennek. Úgy tartom, az Úr elkísér utamon, bármibe fogok bele, ott van velem. Sokan gondolkodnak hasonlóan, mint én, mégsem merik megvallani hitüket. Norbiékkal az a célunk, hogy megmutassuk, nincs mitől tartani, ha ki akarjuk fejezni, kik vagyunk, ha meg szeretnénk mutatni másoknak is, miért fontos számunkra a Jóisten. Ezek a ruhák segítenek ebben, és akár elindíthatnak egy párbeszédet a hívők és a nem hívők között. Egy ilyen modern dologgal érzékeltethetjük, hogy a vallásos életmód nem valami régi, ócska dolog, lehet kortárs és nyitott mások felé – mondta Fedor György.

Azt mindketten hangsúlyozták, nem kizárólag a saját vallásukhoz tartozó görögkatolikusokat szeretnék megszólítani a ruhadarabokkal, hanem bárkit, aki nyitott arra, hogy modern kori apostolként felvegyen ilyen ruhákat, s ezáltal is közelebb kerüljön a hithez.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözölte a két fiatalember ötletét, sőt, a kollekció néhány darabjával Ferenc pápát is meglepte a napokban tartott szidónusi ülésen. ( A teljeseb beszélgetés meghallgatható hírportálunk podcast-sorozatában.)