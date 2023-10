Milotán már hagyomány, hogy ősszel szüreti mulatságon vesz részt a falu apraja-nagyja – így volt az az idén is. Bunna Istvánné polgármester irányításával a gyerekek és a felnőttek is néptánccal elevenítették fel ezt a tradíciót. A fellépőket és a zenészeket lovaskocsikkal vitték végig a faluban. A pulyaszedő Béci frappáns köszöntőkkel szórakoztatta a nézőket, akik környékbeli lovasok felvezetésével eljutottak Tiszabecsre is.