Próbára teszik akaraterejüket és nem isznak alkoholt 30 napig, ez a száraz november lényege. A kocsmákban, sörözőkben már hozzászoktak, hogy ilyenkor a vendégek egy része inkább üdítőt vagy szörpöt kér. Mások nem is egyetlen hónapig tartják be az alkohol-tilalmat és azt mondják, érzik a jótékony hatását, jobban alszanak és csökken a koleszterinszintjük is. Szakértők szerint Magyarországon nagyon sokan isznak, ezért is magas a hasnyálmirigyrákban és májzsugorban meghaltak száma.

Forrás: tenyek.hu