Öttagú intézőbizottság irányítja a kömörői Petőfi Vadásztársaság mindennapi életét és munkáját. A tisztségviselők között szerepel az elnök, a gazdaságvezető, a vadászmester, a titkár és a környezetvédelmi felelős. Ez utóbbi tisztséget Nyilas László tölti be.

– A vadásztársaság gazdálkodásának főbb irányvonalait az intézőbizottság határozza meg, ez az öt ember dönt a napi teendőkről, valamint a hosszú távú vadgazdálkodási munkáról. Én főleg a szervezésekbe segítek be – mondta el érdeklődésünkre Nyilas László, amikor a munkájáról kérdeztük.

Fontos a vadkárelhárítás

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan került kapcsolatba a vadászattal.

– Kilenc éve szereztem meg a vadászengedélyt, azóta vagyok sportvadász, de a kapcsolatom jóval régebbi a vadászattal. Gyermekkoromban gyakran vettem részt apróvadvadászatokon, illetve sokat ültem kint lesen is. A családomban senki sem volt vadász, az idősebb vadász ismerőseimet kísértem el az erdőbe, a mezőre. Tiszakóródi lakos vagyok, de a vadásztársaság területén gazdálkodom. A mezőgazdaság és a vadászat szorosan összekapcsolódik, így jött az a gondolat, hogy megszerzem én is a vadászengedélyt. Örülök annak, hogy kiváló és szép számú vadállománnyal rendelkezünk, ugyanakkor a vad sok kárt tesz a mezőgazdasági ültetvényekben, így szükség van vadkárelhárításra is. Főleg a gímszarvas és a vaddisznó okozza a legtöbb kárt a növénykultúrában. Természetesen nemcsak az én földjeim érintettek ebben, a többi gazdálkodónál is keletkezik kár. Ahol a legnagyobb kár ígérkezik, ott próbáljuk a vadállományt gyéríteni, illetve elűzni úgy, hogy a szaganyagunkat kint hagyjuk. Elűzhetjük az állatokat hanghatással is, vagyis a vadkárelhárítás nem azt jelenti, hogy minden esetben vadat hozunk terítékre – magyarázta Nyilas László.

Megteszi a háromlábú szék is

– Van magaslesem, s egy szórót is kialakítottam, de ott ritkán vadászom. Jobban szeretem a háromlábú székem kitenni egy holdvilágos éjszakán egy kukorica- vagy egy búzatábla mellett, és vadkárelhárítás keretében várni a vaddisznókat. Cserkelni nagyon szeretek, de a Petőfi Vadásztársaság területén ez csak hivatásos vadász kíséretében engedélyezett. Lesen szoktam ülni, de mint említettem, megteszi nekem a háromlábú szék is, s a lőbot segítségével a növénykultúra mellett is el lehet ejteni a vadat – tette hozzá.