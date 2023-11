Nem csak lovas nemzet a magyar, hanem lemezlovas is. Sok olyan disc jockey járja a világot olyan néven, akiről nem is sejtik, hogy honnan érkezett. A SaberZ duót Maczeovics Kristóf, valamint Makrai Benedek alkotja 2014 augusztusától.

– Akkor ismertük meg egymást, hogy kommenteltük egymás zenéit. Noha ő budapesti, én pedig nyíregyházi vagyok, a távolság nem számított, hamar megtaláltuk a közös nevezőt. Kilenc éve élünk együtt az EDM/big room világában, ahol a W&W támogatásával jelentettük meg a Maurice Westtel együtt készített Rhythm of the Night remixünket. Ez a szám a belgiumi Boomban rendezendő 2018-as Tomorrowlanden debütált – ez a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválja. Nagyot szólt a remix, sikerült nevet szereznünk magunknak.

Benedek a nyíregyházi Apáczai-iskolában passzióból egy évig dobolt, majd hét esztendeig gitározott. A hat osztályos Krúdy-gimnáziumba járt, és amikor egyszer két hétig otthon volt, elmélyedt az elektronikus zenék óceánjában. Árgus szemekkel és értő fülekkel követte a tutorial összeállításokat, autodidakta módon képezte magát, saját szerzeménnyel rukkolt elő, aztán megnyert egy nyíregyházi lemezlovas-versenyt. A Budapesti Metropolitan Egyetem végzőseként is biztos volt abban, hogy a zenei pályán folytatja a mindennapjait. A szólókarrierjét Mindcontrol néven építette, aztán megalakult a SaberZ duó. A fellépéseknél Benedek áll a pult mögé, Kristóf pedig a háttérben marad.

A koronavírus-járvány lefékezte a lendületüket, csak zenéket gyártottak, és elmaradtak a fellépések. Azóta újra megtalálták a felkérések, és a huszonhét éves fiatalember keresztül-kasul járja a világot.

– Megalapítottuk a saját kiadónkat Planet Z néven, aminek remek volt a fogadtatása. A kiadónk a Warner Benelux alá tartozik, az ő segítségükkel (is) próbálunk terjeszkedni. Az egyik fő célja a kiadónak az, hogy kiadhassunk olyan zenéket is, amelyek kicsit eltérnek a megszokott hangzásunktól, valamint természetesen az is, hogy a még fel nem fedezett tehetségeknek biztosítsunk megjelenési felületet.

Eddig Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában tizennégy országban léptünk fel. Többek között jártunk Hongkongban is. Nem túlzás azt állítani, hogy ez egy ezerarcú város. Mindent megtalálsz, a városi betondzsungelt, a hegyeket és még a tengepartot is. A buli, illetve a vendéglátás minden várakozásomat felülmúlta. Nagyon várom, hogy visszatérhessek oda.

– Nemrégiben voltunk Amszterdamban. Az ADE az idén is szenzációsan alakult: öt nap alatt három buliban zenéltem. Ebből az egyik a saját kiadónk bulija volt, amit a belvárosi Nova clubban rendeztek meg. Nemrég indult kiadó lévén nem számítottunk nagy tolongásra, ezért is esett a választásunk erre a 250 fő befogadására alkalmas klubra. Nagy meglepetésünkre majdnem teltház volt, ami remek visszajelzés arra, hogy érdemes ezt folytatni.

Makrai Benedek ezzel az életformával vegyíti az éjszakazást, a pörgést, az utazást.

– A jetlag borzalmasan megvisel minden velejáró tünettel együtt. Az utazást jól bírom, viszont a hosszú átszállásokat annál kevésbé. Az éjszakázással nincs gondom: amikor a hotel mellett felvesz a sofőr, és elindulunk a klubba, elönt valamiféle adrenalin, és ez óriási lendületet és motivációt ad fizikálisan és mentálisan is. Ezzel az energiával egészen könnyű „lehozni” egy éjszakai SaberZ-bulit.

Néhány SaberZ-szám: