Rajzpályázatot hirdetett a Zöld akciócsoport a nyíregyházi gyerekek számára „Ne pöfögj!” címmel. Ezzel arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy sok szülő járó motorral várakozik az iskola előtt a gyermekére, ez pedig hosszú távon jelentős környezet- és egészségkárosító hatással jár.

A rajzverseny ünnepélyes díjátadóját szerda reggel tartották a nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában.

Fekete Éva, az akciócsoport egyik aktivistája elmondta, a kezdeményezés lényege, hogy a most felnövő, és a következő generációra olyan környezetet hagyjunk, ami élhető és egészséges, illetve legyen minél zöldebb.

– A felnőtteknek is szólnak a különféle szemléletformáló kezdeményezéseink, hiszen a gyerekek számára a szüleik jelentik a követendő példát, a mintát. A nyíregyházi levegőminősége egyébként is problémás, azzal is tehetünk az egészségesebb környezetért és levegőminőségért, hogy nem járatjuk feleslegesen a motort az autóban – mondta Fekete Éva.

Elhangzott, öt perc motormelegítés, három perc várakozás az iskola előtt, négy perc telefonálás a parkolóban állva. Legalább ennyit hagyjuk feleslegesen pöfögni az autót naponta, ami hat óra havonta, 73 óra jelent évente. Napi 12 perc járó motorral állás az 100 liter üzemanyag felesleges elégetését is jelenti egy évben. Ha mindenki leállítaná a motort, mikor megáll, várakozik, telefonál a kocsiban, az 6 millió autó károsanyag-kibocsátásától kímélné meg levegőnket.