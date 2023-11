Minden ismerősöm döbbent arcot vágott akkor, amikor arról meséltem nekik, hogy pisztrángversenyen voltam az elmúlt hétvégén Nyírpazonyban. Azonnal elővették fejben a földrajztudásukat, s már mondták is: de hisz Nyírpazonyban nincs is gyors folyású, hideg vizű patak. Igazuk volt, valóban nincs sebes csermely, de ott van Szekeres Sándor magántava, amelyben vidáman lubickolnak ebben a hűvös időben a pisztrángok.

Küzdelem az időjárással

A kis tó tulajdonosa felajánlotta a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, hogy megrendezhetik ott a III. Trout Area Pergető Országos Bajnokság második elődöntőjét. (Az első elődöntőt egy héttel korábban rendezték Győrben.)

E sorok írója mind a két versenynapon kint volt a helyszínen. Szombaton szakadó eső és kellemetlen szél fogadta, s bizony az átázott talajon járkálva hamar meglátszott a sár a félcipőjén és a szövetnadrágján. Másnapra már tanult az esetből: munkanadrágot és hótaposót vett fel, s eltett még egy meleg sapkát is.

A nyírpazonyi elődöntőn tizenhat versenyző vett részt. A már említett, erős szélben bizony nem volt könnyű horgászni, hiszen 1,5-3 grammos csalikat kellett a megfelelő helyre dobálniuk a résztvevőknek.

Az első időszakban még szinte bármilyen élénk színű csalira ráraboltak a pisztrángok, később azonban már változtatni kellett a csalik méretén, még kisebbek kellettek, hogy ne akadjanak le róluk a halak.

Nem volt idő gyönyörködésre

Vasárnap is fáradhatatlanul pergettek a horgászok, de már sokkal derűsebb volt az időjárás. Rövid és nagyon érzékeny botokkal dobálták az apró villantókat a versenyzők, s próbálkozásuk gyakran járt sikerrel. A verseny miatt nem sokáig gyönyörködhettek a látványban, már engedték is vissza a kifogott pisztrángot, s pergettek tovább.

A győri döntőbe tizenegy versenyző jutott tovább, köztük a házigazda, Szekeres Sándor, aki a nyolcadik lett. Csak az érdekesség kedvéért írunk arról, hogy a pontoknál mi mindent vettek figyelembe. Összesen 24 etap volt, s mint már említettük, párban versenyeztek az indulók, ezért vannak a döntetlenek is. Számított a győzelmek száma, a fogott halak száma, a hatodik és a hetedik etapban fogott halak száma, de a halas döntetlenek, a haltalan döntetlenek és a vereségek száma is.

Szaniszló Zoltán Érdről érkezett. Végül nem jutott tovább a döntőbe, csak a tizenharmadik helyet sikerült megszereznie.

– Nagyon szeretem a legyező horgászatot. Mivel a pisztrángtilalom szeptember végétől április elejéig tart, a tél számomra pisztrángmentes. Hallottam erről a versenyről, s gondoltam, ha már pisztrángról van szó, eljövök az elődöntőre, egyébként is szeretek pergetni. Legyezni a Sió-csatornánál, az Ipoly folyónál, valamint Szlovéniában szoktam. Nemcsak pisztráng a zsákmány, hanem a domolykó is.

– A szombati időjárást leszámítva jól érzem magam, sok halat lehet fogni. Sokat akasztottam már én is, jó lenne továbbjutni a döntőbe. Párban horgászunk, s mindenki párba áll mindenkivel. Hogy milyen színű csalit használok, az abszolút változó, van úgy, hogy folyamatosan cserélgetem azokat – mondta el érdeklődésünkre szombaton, a verseny első napján Szaniszló Zoltán.

Egyedül a férfiak között

A nyírpazonyi elődöntő egyetlen női versenyzője, Rédly Szilvia Budapestről érkezett. Hogy jól érti a pergetés titkát, az is jelzi, hogy a hetedik helyen jutott tovább a döntőbe.

– Nem foglalkozom azzal, hogy én vagyok az egyetlen női versenyző, csak az érdekel, hogy sok halat fogjak. Vannak egyébként kifejezetten női pergetőversenyek is. Ezen az országos versenyen már tavaly is részt vettem, és szeretem, mert nagyon pörgős. Sok halat lehet fogni, sok az élmény. Pest környékén szoktam pergetni, van úgy, hogy tavaknál, van úgy, hogy a Dunánál.

– A legtöbbször pisztrángra pergetek, amikor szezonja van, egyébként meg csukára, sügérre. Nagyon szuper, hogy a Nyírségben van egy ilyen tó, amiben csak pisztrángok élnek. Ma már jobban érzem magam, az első nap borzasztó volt. Rettenetes volt az eső, a szél, nagyon sokat kivett mindenkiből. Remélem, sikerül a középmezőnyben végeznem – jegyezte meg befejezésül Rédly Szilvia.