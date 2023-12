Nagy örömmel fogadták a gyermekosztályon azt a meglepetéscsomagot, amit a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alapszervezete és dr. Kovács Ferenc adott át kedden délután. A szakszervezet immár 14. éve minden esztendőben megszervezi a jótékonysági akciót Nyíregyháza polgármesterének támogatásával, nagy örömöt szerezve azoknak a kis betegeknek, akik a kórházi kezelésük miatt nem várhatják a családi otthon melegében a Mikulást.

Megható meglepetés

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy mindig annyi csomagot hoznak, hogy mindenkinek jusson, most még szaloncukorral is kedveskedtek a gyerekeknek és a szülőknek is.

– Mindig nagyon megható látni, hogy örülnek a gyerekek, és még a szülők is meglepődnek. Sose hagynék ki egy ilyen alkalmat sem, és úgy szervezzük meg, hogy az időpont is megfelelő legyen a gyermekosztályon ápolt kis betegeknek – mondta a polgármester egy nagy doboz szaloncukorral a kezében, majd be is mentek az első kórterembe.

A 11 éves Botond vette át elsőként a csomagot, aki előző nap érkezett az anyukájával a kórházba. Mind a ketten nagyon meglepődtek, amikor a Mikulás, az angyalka és a krampusz belépett hozzájuk. Kicsit fáradtan és bágyadtan, de mosolyogva fogadta a sok finomsággal megtömött piros csomagot.

Dr. Szűcs Attila főigazgató is végigjárta a gyermekosztály kórtermeit, és kifejtette, hogy ezek a jótékonysági akciók nagyon fontosak az intézmény életében, főleg a kórház legnagyobb, 204 ággyal rendelkező gyermekosztályán.

– Jelenleg körülbelül 135-140 beteg gyermek fekszik itt, egy kis örömet és vidámságot visznek most az életükbe a látogatással. Nagyon hálásak vagyunk minden ilyen kezdeményezésért – fogalmazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, és hozzátette, jó volt látni a kicsik szemében a mosolyt, még akkor is, amikor fájdalmakkal küszködnek.