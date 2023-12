Elhozta megtekintésre azokat az íjakat, amikkel elérte – napi kétezer lövést leadva – a több tucatnyi világbajnoki és világcsúcstartó sikereit.

(2012-ben 453 méterről – ez 5 focipálya hossza – talált bele a 140cm x 140cm-es célba. Saját készítésű íjjal és nyíllal, például 2017-ben a Hódítók kupáján a második helyezettet 63 méteres különbséggel verte meg. 2010-ben egy 784 éves rekordott döntött meg, 508.74 méteres lövésével. A Nyíregyházán végzett gépész üzemmérnök szeptemberben az USA-ban 1007.41 méteres lövésével saját korábbi rekordját döntötte meg. Családja, fia, menye, és felesége is világbajnok a saját kategóriájában. A versenyeken kívül úgynevezett bástyalövésekkel is rendre teljesítette a maga elé tűzött cél elérését. Több magyar várból lőtt sikeresen 3-400 méteres távolságban lévő célra, de átlőtte Sidneyben az operaházat, Kanadában a Niagara vízesést, és például a Vereckei hágót is. 10 világbajnoki cím és a 32 világrekord díjai szülővárosában, Hajdúnánáson két folyosót töltenek meg a polgármesteri hivatalban.)

Tette mindezt azért, hogy a győztes jogán felemelhesse a magyarok tiszteletére a nemzeti színű zászlót.