Ha valaki szívesen megosztaná a karácsonyi készülődés kellemes érzését a nyíregyházi Sóstói-erdő madaraival, akkor december 9-én, szombaton megteheti az Erdei tornapályán 9:30-tól 12:30-ig. A résztvevők itt megismerhetik a téli madáretetés alapvető tudnivalóit, az etető leggyakoribb vendégeivel pedig közvetlen közelről találkozhatnak. Az ünnepi alkalomra zsiradékból és különféle magokból összeállított, karácsonyi hangulatú formákba öntött madárkalács készül, amely nem csupán a télen gyakran éhező kismadarakat segíti, de a kert dísze is lehet ebben az időszakban.

Madáretetési szezon

A program része a madárgyűrűzés is, ahol Petrilláné Bartha Enikő ornitológus szakember, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola vezetője segítségével közvetlen közelről megismerkedhetünk az etetőre járó madarakkal. Idén már novemberben beköszöntött a fagyos idő, így a madáretetési szezon is. Az itt telelő kis énekesmadaraknak karácsonyra is hasznos ajándék a megfelelő, szakszerűen kínált eleség. A tavasz beköszöntéig folytatott madáretetés biztonságot jelent az apró tollas jószágoknak a hideg és táplálékban szegény időszak átvészeléséhez. Az E-misszió Egyesület 2011 óta minden évben várja a természet barátait közös akciójára, ahol megismerhetjük, hogyan és mivel lehet télen etetni a madarakat. A szokásos eleségek mellett olajos magvakból, aszalványokból és zsiradékból, kreatív ötletekből, ügyes kezek által nemcsak tápláló, de szép madárkalácsot is készíthetünk.

Madáréletet menthetnek a kirakott eledelek

Fotó: egyesület

Cinegék és rigók

– Évek óta minden télen má­zsányi napraforgómagot fogyasztanak el az Erdei tornapályán álló etetőinkből az arra járó madarak, főleg széncinegék, kék cinegék, barátcinegék, csuszkák, harkályok, fekete rigók, szajkók, zöldikék, meggyvágók. A szombati programon ornitológus szakember segítségével a kismadarak egy részét befogjuk, és jelölőgyűrűt helyezünk el a lábukon. Ezáltal hosszú távon nyomon tudjuk kísérni a sorsukat, de alkalom nyílik arra is, hogy az érdeklődők közvetlen közelről megtekinthessék az etető látogatóit – nyilatkozta dr. Szigetvári Csaba, az E-misszió Egyesület programvezetője. A madárkalács-készítéshez alapvető anyagokat az egyesület biztosítja, de hogy finomabb, tartalmasabb, változatosabb és szebb legyen a madárcsemege, aki tud, vigyen magával faggyút, hájat, nyers olajos (napraforgó, dió) és apró szemes (köles, lenmag, mák) magokat, aszalt gyümölcsöket (mazsola), süteményformát, fenyőtobozt, kiszárított fél narancshéjat.