– Nagy a családunk: a szent­estét apukámékkal töltjük, nekik rántott harcsát készítek majonézes burgonyasalátával. A gyerekeink, unokáink is eljönnek karácsonykor: marhahúsból főzök húslevest, amihez pászkalisztből készítek maceszgombócot. A fiúk s a vejeim szeretik a tatár bifszteket, az biztosan lesz, de narancsos kacsacomb is készül, amit burgonyakrokettel és narancsmártással kínálok, ezek mellé toroskáposztát is csinálok. Édesanyámtól tanultam meg a diós és mákos bejgli elkészítését: ezekben több a töltelék, mint a tészta, és mivel általában 24-én sütöm meg, még szilveszterkor is finom s puha, de sütök zserbót, lúdlábat és sós süteményeket is. Mindig előre megírom a forgatókönyvet, és napokra lebontom, hogy mikor mit kell csinálni, mert sok vendéget fogadunk, az időbeosztás nélkül pedig nem készülnék el mindennel időben.