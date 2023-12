Mint ahogy arról beszámoltunk, Nyírpazonyban november 18-án és 19-én rendezték meg a III. Trout Area Pergető Országos Bajnokság második elődöntőjét, ahonnan tizenegy résztvevő jutott tovább a győri döntőbe. A végső összecsapás november 25-én és 26-án várt a résztvevőkre az MMX-tavon. Mint a Mohosz közösségi oldalán hírt adtak róla, rendkívül hideg, néha havazással tarkított kellemetlen időjárásban összesen harminckét versenyző küzdött meg a magyar bajnoki címért.

A mezőny végig mozgásban van

A két fordulóban megrendezett döntőben 15 perces párviadalok formájában a tó minden szegletét körbehorgászták a versenyzők, és minden etapban más-más ellenféllel párbajoztak. Az összes szakág közül itt van a legkisebb szerepe a szerencsének, a jó sorsolásnak, hiszen a mezőny végig mozgásban van, a fordulók alatt etapról etapra vándorolva mindig máshol és mással kell megküzdeniük az indulóknak. A verseny során a pisztrángokat pergető módszerrel kellett megfogni, csaliként az apró wobblerek, a körforgó villantók vagy a fémkanalak jöhettek leginkább szóba.

Étvágytalanok voltak a halak

Az időjárás viszontagságain túl a pisztrángok inaktivitása is feladta a leckét a versenyzőknek. A versenyt végül Plank Zoltán nyerte, akin sem a hideg, sem a halak étvágytalansága nem tudott kifogni, így immár kétszeres magyar bajnokként emelhette magasba a vándorserleget a III. Trout Area Világbajnokságon is eredményesen szereplő versenyző. Szarka-Kovács Tamás egy nagyon jó csaliválasztásnak is köszönhetően hatalmasat hajrázva megszerezte az ezüstérmet, míg Rohrbeck Rudolf a harmadik helynek örülhetett.

A döntőbe bejutott Szekeres Sándor is, az ő pisztrángos magántaván rendezték meg a nyírpazonyi elődöntőt. A győri döntő szoros versenyében a harminckét indulóból végül a tizenharmadik helyet sikerült megszereznie.