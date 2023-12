Színpompás dekoráció, ünnepi ételek, már ezerszer meghallgatott, mégis megunhatatlan zenék – csak néhány a karácsony elmaradhatatlan kellékei közül, és bár még két hét hátra van a szeretet ünnepéig, az emberek többsége már lázasan készülődik.

Azonban nem mindenki tölti otthonában a karácsonyt, hiszen ahhoz, hogy a lakás ünnepi díszben ragyogjon, a családot és a vendégeket gyönyörű, terített asztal fogadja, rengeteget kell dologozni. Az ezzel járó fáradtság pedig az ünneplésre is rányomja bélyegét, így sokan wellnesshotelben, vagy éppen külföldön karácsonyozik. Bármelyik mellett döntsünk, érdemes sietni, hiszen már csak elvétve akadnak foglalható szobák, és az utazási irodák kínálatából is alig találni szabad helyeket.

Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda vezetője lapunknak elmondta, évről évre egyre többen utaznak karácsonykor, s ez az ünnep, valamint a szilveszter is kiemelt időszaknak számít.

– Aki karácsony előtt egy héttel, esetleg januárban utazik, ugyanazokat az utakat az ünnepi felár nélkül, kedvezőbb áron kaphatja meg. Sokan úgy vannak vele, hogy az ünnep a háziasszonyoknak is legyen ünnep, és ne főzéssel, takarítással teljenek az órák, hogy aztán szenteste fáradtan ünnepeljenek. A wellnesshotelek ilyenkor rendkívül népszerűek idehaza, akik pedig megtehetik, a külföldi, egzotikus tájakat választják – tudtuk meg Bicsérdy Ritától. Az irodavezető hozzátette: sokan döntenek úgy, hogy nem csupán a szűkebb családdal, hanem a nagyszülőkkel együtt utaznak el, és az ajándékokat is viszik magukkal.

Egzotikus desztinációk

– A legnépszerűbb belföldi desztinációk körében nincs változás, Hévíz, Hajdúszoboszló és Eger nagyon kedvelt célállomás, ahogy a Balaton-parti wellnesshoteleket is sokan választják ilyenkor. Ami az egzotikusabb úti célokat illeti, felkapott lett Srí-Lanka, Zanzibár és Omán. Ezek népszerűségét növelte, hogy közvetlen charterjárattal is elérhetők, így lerövidült az utazási idő és a költségek is kedvezőbbek. Ezen úti célokra már csak elvétve találni helyet, a karácsonyi turnusok szinte teljesen beteltek – hívta fel a figyelmet Bicsérdy Rita, hozzátéve, hogy még mindig sokan választják a karácsonyi időszakban Thaiföldet, Dominikát, Kubát és a Maldív-szigeteket is.

A szeretteikkel ünnepelhetnek

Azok is különleges élményekre számíthatnak, akik belföldi szálláshelyen töltenék a karácsonyt, ugyanis a hotelek többsége ünnepi kínálattal, bővített szolgáltatásokkal várja a vendégeket.

A vásárosnaményi Hunor Hotel és Étteremben is gőzerővel készülnek az ünnepekre, bár náluk az előkészületek nem a karácsonyi rendezvényekről szólnak. Kiss Péterné üzletvezető arról számolt be, hogy a hotel étterme december 24-én délig várja a vendégeket, az ünnepek alatt zárva tartja kapuit.

– A vezetőségünknek nagyon fontos, hogy az ünnep az a dolgozóknak is ünnep legyen. Azonban segítünk azoknak a hölgyeknek, akik egész évben és a karácsonyi időszakban is nagyon elfoglaltak, ezért elvitelre készítünk mindenféle tálat, leveseket és kocsonyát is. Ezeket délig adjuk át, majd a vezetőségünkkel összeállítunk tíz csomagok a rászorulóknak, és mindenkihez elvisszük. Azért dolgozunk ilyenkor, hogy minél több embernek tehessük szebbé az ünnepeket, kinek azzal, hogy a tőlünk rendelt étellel terhet veszünk le a válláról, másoknak pedig az adományainkkal – tudtuk meg az üzletvezetőtől. Kiss Péterné azt is elárulta, december 27-én egy hagyományos jótékonysági vadászatot szerveznek, és az abból befolyó bevételt a vármegyei kórház gyermekosztályának ajánlják fel.

– Ezáltal kapunk is és adunk is, a két ünnep között számos évzáró vacsoránk lesz, melyek keretében a vendégeink élvezhetik a szolgáltatásainkat, ám szilveszterkor ismét bezár a komplexum, és a dolgozók a családjuk körében köszönthetik az új esztendőt – tette hozzá.

Készülnek a szilveszterre

A nyíregyházi Sziget Hotel vezetősége is úgy döntött, bezárja a létesítmény kapuit karácsonykor, hogy a dolgozók a szeretteik körében tölthessék az ünnepeket. Erdélyi Edvárd, hotel igazgatója arról számolt be, a bezárás december 24-étől 27-éig tart, és azért döntöttek így, mert szeretnék, ha dolgozóink a karácsonyt a szeretteik körében ünnepelhetnék, és feltöltődve térnének vissza.

– Azonban a két ünnep közötti időszakra és a szilveszterre lázasan készülünk. Különféle relaxációs csomagokat állítunk össze, melyek keretében szaunaszeánszok, és egészen az éjszakába nyúló wellness-nyitvatartás várja majd a vendégeinket. A szilvesztert is igyekszünk különlegessé tenni, ezért lesz látvány malacsütés, gálavacsora, élő zene, éjféli tűzijáték koccintással egybekötve és nem maradhat el a hajnalig tartó mulatság sem – ismertette az ünnepi szolgáltatásokat az igazgató, majd kiemelte: az új esztendő napján késői kijelentkezéssel és késői reggelivel készülnek a vendégeknek, hogy mindenki kipihenhesse az átmulatott szilveszter éjjel fáradalmait.