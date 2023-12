Két alkalommal is előadta a Pesti Művész Színház A Grincs című darabot a napokban Fehérgyarmaton a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az előadásra – amely hatalmas siker volt – több általános iskolából is érkeztek gyermekek. A zenés darabban a Pesti Művész Színház vezetője, Fogarassy András is fellépett.

A remek dalok, a jelmezek, a színpompás és ötletes díszletek, valamint a szereplők szórakoztató előadásmódja nagyszerű mesejátékot varázsolt a színpadra. A Grincs más művekben ismert olykor komorabb jellemét a társulat humorosabb változattal tette még kedvesebbé, mely formában az óvodáskorúak körében is szimpatikussá vált a főszereplő figura. A Pesti Művész Színház – amely a felnőtt előadások mellett gyermekdarabokat is a színpadra szokott vinni – immár sokadik alkalommal lépett fel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház színpadán – tájékoztatta szerkesztőségünket Fecske László.

Az előadás pillanatai:

Fotók: Fecske László