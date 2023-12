„Tegyük rendbe a régi református-katolikus temetőt!” – intézett felhívást közösségi oldalán Tiszadob lakosságához még októberben Fábri Zoltán, a település önkormányzati képviselője. Mint írta, az 5-6 hektáros sírkert tulajdonosa a református és a katolikus egyház, de sajnos egyiknek sincs elegendő erőforrása az egész temető rendben- és karbantartásához. „Az egyháztagok, a közeli hozzátartozók száma egyre fogy, így egyre nehezebb a helyzet, sok a gondozatlan, elhanyagolt, sőt mi több, egyenesen megközelíthetetlen síremlék. Egy jó emberöltővel ezelőtt még szinte mindenki vallásos volt, így szinte minden tősgyökeres tiszadobinak nyugszik a régi, főút melletti temetőben hozzátartozója. Arra biztatok mindenkit, hogy akinek ereje és tehetsége engedi, vállalja be 1-2 sír vagy kisebb ösvény megtisztítását, hogy rendezettebbek legyenek nagyapáink, dédapáink, ükapáink nyughelyei!” – fogalmazott a képviselő.

Mint egy tanösvény...

A mihamarabbi cselekvés fontosságát megerősítették a posztot kommentelők is. Hajduné Katalin például azt írta, hogy az út melletti első sorban lévő sírhoz is alig tud bemenni. „Gólyalépésekkel kellett átverekedni az elszáradt gazon magunkat, ott aztán tényleg van minden. Mint egy tanösvény: van ott csipkebokor, futó- és kúszónövény, majd’ orra estem párszor, míg kihordtam, amit eltakarítottunk, de szemétlerakó hely nincs. Sajnálatos, hogy így lepusztult ez a temető, a sírokat meg sem találni abban a dzsungelben. Van olyan sírhely, ahol szinte égig érő fába ütközünk. Sok sikert és sok segítőkész embert kívánok a takarítási akcióhoz!”

Ásó, kapa, nagy plató

A felhívásra – sokak mellett – Lucza Béla helyi vállalkozó is reagált, saját ereje mellett gépparkját és munkatársait, baráti körét is a jó ügy mellé állította. – Tősgyökeres tiszadobi vagyok, itt születtem, itt nőttem fel. Egy ideig külföldön dolgoztam, de visszahúzott a szívem a szülőfalumba, azóta helyben vállalkozom. Tizenöt-húsz „emberemmel”, platós autóval, láncfűrésszel, fűkaszával, kézi szerszámokkal, szemetes zsákokkal vonultunk ki több alkalommal is a „holtak birodalmába”, ahol pokolian sok teendő várt ránk. Szeméttenger, üveg- és betontörmelékek, gaz, viharvert, balesetveszélyes fák fogadták a településükért tenni akarókat, akik önzetlenül, ingyen dolgoztak – szó szerint látástól Mikulásig, ugyanis az elmúlt napokban fejeztük be a munkát. Elismerésem mindenkinek, aki csatlakozott a karitatív felhíváshoz, büszkén álltunk össze egy közös fotóra a megtisztított, újjászületett sírkert mellett a munka végeztével – mesélte Lucza Béla tiszadobi vállalkozó.

Palicz István

[email protected]

TÉNYBOX

Akik a munkában részt vettek:

Lucza Béla, Luczáné Mándoki Rita, Lucza Ádám, Lucza Botond, Lucza Máté, Szabó László, Losoncziné Bara Andrea, Losonczi Levente, Losonczi Klára, Zsóri Attila, Szedleczki János, Sturmné Marian, Sturm Réka, Sturm Vanda, Galyas Zsolt, Galyas Zsoltika, Galyas Gábor, Galyas Dániel, Bagar Magdolna, Bagar József, Bajusz László, Klepács János, Száraz Lajos és emberei, Somlyai Zoltán, Somlyai Tamás, Mezei Bence.