Mint ahogy arról beszámoltunk, a december 10-ei, Vikár Sándor Zeneiskolában megrendezett jótékonysági gála is hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez: közel 1,5 millió forint gyűlt össze. A közmédia vasárnapi műsorában megszólaltatták az est ötletgazdáját, Pregitzer Fruzsinát, aki egy oklevelet is átvehetett. De mint lapunknak elmondta: a siker nemcsak az ő érdeme, s ezúton is szeretné mindenkinek megköszönni, akikkel ezt kiérdemelhették.

Szilárdan tudjuk, mit teszünk

– Köszönet jár a Vikár Sándor Zeneiskolának az azonnali együttműködésért, Tamás Attila igazgatónak, Kazár Ticiánának, s az összes tanárnak, növendéknek, akik ott voltak, együtt zenéltek, a lelküket adták a nézőknek. A Kölcsey Televíziónak a kiváló technikájukért, az együttműködésükért, amivel segítettek bennünket, Pós Anitának a határozott, érzékeny iránymutatásaiért, a Móricz Zsigmond Színházbeli kollégáknak, akik premier előtt-közben-után voltak, de csodálatosan ott voltak. Köszönet illeti nagy támogatóinkat, Groska Erika, Futkos Attila, Lakatos Tibor vállalkozókat, Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök atyát, aki vállalta az est fővédnökségét és végül, de nem utolsósorban jár a köszönet önöknek, kedves nézők, akik december 10-én eljöttek, idejüket fordították erre az alkalomra, és nem csak jelenlétükkel támogatták a „Jónak lenni jó!” nyíregyházi jótékonysági koncertjét. Fontosnak érzem, ha szilárdan tudjuk, mit teszünk. Önök most jót tettek. Mert jónak lenni jó. Szeretettel kívánok áldott ünnepet mindannyiuknak! – zárta sorait Pregitzer Fruzsina.