A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének életében is kiemelt időszaknak számítanak a karácsony előtti hetek, hiszen fontos feladatuk, hogy szebbé, meghittebbé tegyék a rászorulók ünnepét. Az azonban, hogy mennyi családhoz juthatnak el az adományok, nagyban függ attól, hogy a világ egyik legnagyobb karitatív szervezetének már novemberben elkezdődő szeretetakciói mennyire sikeresek. Az adventi időszakban ismét életre hívták az Együtt segítünk, majd a Csak egy kis apróság adománygyűjtő programjukat is, ez utóbbi keretében az oktatási intézmények együttműködését kérték.

Kiosztják az ünnepek előtt

– Folyamatosan vesszük át az akciónkhoz csatlakozott általános és középiskolák felajánlásait. Jó érzés látni és tapasztalni, hogy a pedagógusok és a diákok mennyire lelkesek, örömmel pakolják a csomagokat, dobozokat, amelyekbe tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet gyűjtenek a szegénységben élő családoknak – mondta lapunknak Gurály Edina.

– Nagy munka van abban, hogy a nyolc vármegyei központunkban az adományokat összegyűjtsük, szétválogassuk és csomagokként még az ünnepek előtt kioszthassuk a családoknak – tette hozzá a Vöröskereszt vármegyei szervezetének igazgatója. – Pici varázslat ez, mert a nyomort megszüntetni nem tudjuk, de szeretetet adni, mosolyt csalni az arcokra igen. Ehhez pedig az is kell, hogy amit ajándékként felajánlanak a mélyszegénységben élő családoknak, az legyen használható, tiszta, jó minőségű. Olyan, ami valóban adomány, amit akár mi is szívesen elfogadnánk. Ha adunk, a másik méltóságát megőrizve adjunk! – hangsúlyozta Gurály Edina, s nem véletlenül.

Minden karitatív szervezet megtapasztalja, amikor szortírozza az adományokat, hogy amit kapott, abból nem mindet lehet továbbadni.

– Sajnos vannak, akik az adományozást „lomtalanításnak” gondolják, így kerülhet a szatyorba szétfoszlott, szakadt ruha, amit már portörlőnek sem lehet használni. Olyan puzzle, ami soha nem lesz kirakható, ugyanis nincs meg minden darabja, de a kitépett karú, ragasztószalaggal összebarkácsolt baba, a kerék nélküli kisautó, összeszáradt és használhatatlan vízfesték sem szerez örömöt, és oda sem adható – hozott példákat Gurály Edina, hogy érzékeltesse, ezek nem ajándékok.

– A szegénységben élők is szeretnének szép ruhát, használható játékot kapni, mert vágynak rá, de sajnos nincs arra lehetőségük, hogy önmaguknak megvehessék. Nem szabad megbántani őket, az emberi méltóságukat megsérteni. A szeretettel, odafigyeléssel összekészített felajánlás tud örömöt adni – hangsúlyozta a vármegyei igazgató, aki külön kitért az élelmiszerekre is, hiszen kívülállóként mi nem látunk a raktár mélyére.

Legyen tiszta, használható

– A bontatlan csomagolású tartós élelmiszer bármikor felhasználható. A konzerv egy kályhán is megmelegíthető és fogyasztható, azonban nem biztos, hogy van lehetőség főzni, mert sem gáz, sem nagy mennyiségű fa nincs a házban – utalt egy másik szempontra Gurály Edina, amit nekik is figyelembe kell venni, amikor a csomagokat összekészítik és kiosztják. – Abban kell gondolkodni, hogy mik azok a legegyszerűbb ételek, amikből ebédet, vacsorát tudnak tenni az asztalra – jegyezte meg.

A gyorsan romló élelmiszerek tárolása, hűtése nem egyszerű, ezeket szinte azonnal ki kell osztani. Néha már megfonnyadva, összetörve kerülnek a dobozba, és arra is volt példa, hogy lejárt szavatosságú termék érkezett adományként.

– Olyan ruhát adjunk, ami tiszta és rögtön felvehető, olyan játékot, amivel valóban játszani lehet. Ha a szegénységben, hátrányos helyzetben élőkről gondolkodunk, akkor ki kell lépni a saját komfortzónánkból. A mosógép például sok családban csak álom, kézzel mosnak, nekik nem mosókapszulára, hanem folyékony mosószerre van szükségük. Az adományozásnak is van lélektana – jegyezte meg a vármegyei igazgató, aki szerint ha már a gyerekeket megtanítjuk arra, hogyan kell szívvel, szeretettel és jól adományozni, akkor felnőttként is figyelnek majd erre, hogy mindenki ünnepe szebb lehessen – mondta.